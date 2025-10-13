Así ha sido la sexta jornada en Segunda RFEF

Igualdad, algunas sorpresas y más expulsiones que en las cinco jornadas anteriores. La sexta fecha del Grupo 4 de Segunda RFEF ha servido también para dar un respiro al Xerez CD gracias a su victoria (1-0) trabajada que debió ser más amplia ante el filial del Almería -ahora es décimo con ocho puntos y está a tres del play-off y a otros tres de la zona alerta- y ha vuelto a colocar en puestos de descenso al Xerez DFC, que no pudo puntuar en La Condomina frente al UCAM (2-1), su bestia negra, que le ha superado en los cinco encuentros que han disputado entre ellos. Los de Antonio Fernández se quedan con cinco unidades en la 14ª plaza.

El jugador del Deportivo Mati Castillo, con un gol en los minutos iniciales del partido ante el filial rojiblanco, dio los tres puntos a los azulinos. El extremo, que se tuvo que retirar lesionado, anotó por segunda jornada consecutiva, tas hacer en el descuento el tanto del empate a uno en el Álvarez Claro frente al Melilla.

El Xerez DFC no termina de arrancar y da una de cal y otra de arena, al menos en lo que a resultados se refiere. En Murcia no lo hizo mal, pero volvió a cometer errores defensivos que ya comienzan a ser más que preocupantes por lo caro que le está costando a una escuadra que es la más goleada de la categoría con diez tantos, los mismos que el colista Atlético Malagueño. Dorado marcó en propia puerta en su intento de despeje, empató Dieste tras un jugadón de Ilias y desequilibró la balanza para los locales Ale Marín.

Clasificación del Grupo 4 de Segunda Federación.

Primero y segundo, invictos

El Extremadura sigue invicto y conserva el liderato con 14 puntos, pero no pudo pasar del empate a cero ante el Lorca, uno de los conjuntos que ocupa plazas de descenso, en un partido que se jugó en el Rubial de Águilas en lugar de en el Artés Carrasco por la resiembra del campo lorquino. Los de Cisqui igualaron por segunda jornada seguida, pero hay que tener en cuenta que el encuentro estuvo marcado por el estado físico de parte de la plantilla azulgrana, afectada por un virus en la concentración, circunstancia que agravó las bajas de Fran Rosales, Carlos Cordero, Barrero, Tala o Maikel. El meta Juskevicius salvó a los anfitriones en el primer tiempo y en la segunda fue Robador el protagonista.

La Unión, segundo con 11 unidades, dos menos que el líder, es el otro equipo del grupo que todavía no ha perdido y es ya el conjunto que más acierto tiene de cara a la portería rival con trece tantos. En esta oportunidad, venció por 3-1 al Linares en Totana en un encuentro competido en el que acabó con la condición de invicto de los jiennenses. Poco a poco, el cuadro de Campos va a más y los visitantes, con muchos cambios en el once, pagaron caros sus errores defensivos. Los locales se adelantaron en el minuto cuatro con un gol de Francis Ferrón, empató Hugo Díaz en el inicio del segundo acto y en la recta final Guille Bernabéu y Miguel Pérez sentenciaron. Los de Linarejos se quedan octavos con nueve puntos.

El recreativista Paolo lucha con Manu Galán, ex del Decano ahora en la Minera, por un balón. / Deportiva Minera

Empate en el Minera-Recre

Deportiva Minera y Recreativo de Huelva, próximo rival del Xerez CD, protagonizaron uno de los duelos más atractivos de la jornada y acabó en tablas (1-1). Los dos equipos tienen 11 puntos y son tercero y cuarto, respectivamente. El Decano, que jugó en superioridad por la expulsión de Kevin en el minuto 24, en el Ángel Celdrán demostró que no está en su mejor momento, pero tiene dinamita arriba. Roni hizo el 1-0 justo en el inicio del segundo tiempo, pero los de Checa respondieron rápido y pusieron la igualada en el 50' con una diana de Kike Carrasco. Los albiazules esperan al Deportivo el domingo a las doce en el Nuevo Colombino.

Real Jaén, quinto con los mismos once puntos de Minera, Recre y Águilas, tampoco pasó del empate a uno en La Victoria ante el Melilla, un plantel configurado para pelear por el ascenso que no termina de romper y que está play-out con media docena de unidades y que encadena cinco jornadas sin vencer. Los locales, que jugaron con un futbolista más por la expulsión de Quindimil en el 34', perdieron la oportunidad de ser segundos a la estela del Extremadura. Adri Paz anotó de penalti el 1-0 en la primera mitad y a ocho minutos del final igualó Chavarría.

Los jugadores del Águilas celebran su triunfo de penalti ante el Antoniano en el 96'. / FC Águilas

Polémica en El Rubial: penalti y triunfo en el descuento

El Águilas, que visita Chapín este domingo (18:00) para enfrentarse al Xerez DFC, en un partido que se adelantó a la jornada del sábado superó al Antoniano con mucho sufrimiento y polémica. Ganó 1-0 de penalti y en el último minuto del descuento, en el 96. Mateo Enríquez tuvo la tranquilidad y el acierto de transformar una pena máxima muy protestada por los lebrijanos con tensión en el césped y en la grada. El penalti permitió al conjunto costero sumar su segundo triunfo consecutivo y Adrián Hernández confirma su crecimiento y con 11 puntos iguala a Minera, Recre y Jaén, que ocupan puestos de play-off por su mejor diferencia de goles. Los lebrijanos siguen en descenso (5).

El Salerm Puente Genil, uno de los equipos revelación, visitaba el sábado el José Belda -La Constitución está de resiembra- para enfrentarse a un necesitado Yeclano y perdió su condición de invicto. Los de Cejudo cayeron por 1-0 en un partido que acabó con tres expulsados por una tangana al final. Jorge Domínguez, de cabeza, hizo el 1-0 (51'). Los pontanos llevaban 562 días sin perder fuera de casa y son séptimos con nueve puntos.

Por último, el derbi malagueño se decantó del lado del más fuerte. El filial del Malága cayó contra el Estepona 0-3, es colista con dos puntos y uno de los dos equipos que no ha ganado todavía junto al Almería B. Los esteponeros, por su parte, lograron el primer triunfo con Xavi Molist en el banquillo y goles de Castedo, Roi y Javi Duarte y toman oxígeno con 7 unidades.

Estadísticas

La jornada sexta se ha saldado con cinco triunfos locales, uno visitante y tres empates, se han marcado únicamente 17 goles (10 locales y 7 visitantes). Caye Quintana, del Recre, es el pichichi con cinco tantos, y con cuarto es segundo Castedo, del Estepona. En el plano disciplinario es en la que más tarjetas rojas han mostrado los colegiados, cinco directas, dos por doble cartulina, a jugadores y además dos a integrantes de cuerpos técnicos. Amarillas enseñaron 60.

Una expulsión por gestos obscenos

El Yeclano-Puete Genil tuvo un final inesperado por culpa de una tangana entre jugadores de uno y otro equipo, que el colegiado Javier García Rubio resolvió con tres expulsiones. Álvaro Cordero vio la roja, según el acta, al "dirigirse a un adversario diciéndole ''chupap....' mientras realizaba gestos obscenos simulando una felación", el también local Acín por "encararse con varios rivales de manera amenazante y agresiva" y el pontano Ismael vio la segunda amarilla por "encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza".