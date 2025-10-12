La Condomina sigue siendo inexpugnable (2-1)

No pudo ser. El Xerez DFC vuelve de vacío de La Condomina, que sigue siendo un campo inexpugnable para los azulinos, tres visitas, tres reveses. El equipo de Antonio Fernández ha caído por 2-1 ante un UCAM, que hizo un partido correcto y supo sacar tajada de los errores defensivos de los visitantes, que se mostraron blandos en acciones puntuales. Dorado, con un gol en propia puerta, adelantó a los universitarios, empató antes desde descanso Dieste y en el segundo tiempo Ale Marín firmó la sentencia. Los xerecistas plantaron cara al rival, se lo pusieron complicado tras la igualada y en el inicio del segundo acto, pero tras el 2-1 ya no fue capaz de reponerse y jugó más con corazón que cabeza y sin tener las ideas demasiado claras para hacer daño arriba. Con la derrota, el equipo ocupa puestos de play-out.

Los xerecisas presentaron el mismo once que ante el Yeclano, con el cambio de Beny por Udom. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com

Un cambio en el once

Antonio Fernández es de los entrenadores que no suelen hacer cambios cuando las cosas funcionan y tras el triunfo del domingo sólo realizó en su once frente a los universitarios una variante, la obligada para cubrir el puesto del sancionado Udom, expulsado con roja directa en Chapín y castigado con un partido, y la resolvió de la forma más lógica. Carlos Daniel abandonó el lateral izquierdo para pasar al centro de la zaga y Beny, que ya contra el Yeclano disputó completo el segundo tiempo, salió de inicio. El resto de la alineación, la misma, con la presencia en el flanco derecho nuevamente de Marcelo en lugar de Juanjo Mateo. Morante fue la pareja del extremeño y completó la defensa. En la medular repitieron Parejo y Gandoy y en ataque Viñuela, Ilias, Iglesias y Dieste como referente. Germán Crespo, técnico del UCAM, también varió lo mínimo su alineación de salida respecto a la que empató a dos en el Francisco de la Hera en un buen encuentro ante el líder Extremadura. No estuvo el centrocampista algecireño Ñito González y entró Soto.

Diego Iglesias lucha por un balón con un jugador del UCAM pegado a la banda. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com

Primeros escarceos

Los xerecistas necesitaban conseguir su primer triunfo a domicilio y los locales romper su racha de tres empates consecutivos para escalar en la tabla y el choque arrancó con respeto entre dos escuadras ordenadas. Los locales pronto dieron un paso al frente, presionando y buscando el control del balón, pero la primera opción meridianamente clara fue para los azulinos, que obligaron a la zaga universitaria a forzar un saque de esquina que botó Viñuela y remató de cabeza por encima del larguero Marcelo (5'). Los xerecistas no le perdían la cara al rival y a los diez minutos, con una posesión larga, un buen balón de Viñuela a la espalda de la defensa no lo alcanzó por poco Dieste. Y en el 15', Viñuela mandó por encima del travesaño una buena falta directa junto a la media luna del área que Javi Ramírez cometió sobre Dieste y que le costó la primera amarilla del partido.

Los jugadores del UCAM celebran el gol en propia puerta de Dorado. / UCAM CF

1-0, en propia puerta

El UCAM, con un plantel de mucha calidad, necesitó poco para abrir la lata. Se plantó arriba y un balón de Urcelay abierto a banda para Ale Marín, que se sacó un gran centro desde la derecha, terminó dentro rematado por Dorado en su intento de despeje. 1-0. Minuto 16. Primera oportunidad clara, primer gol. Los azulinos estuvieron blandos a la hora de defender y permitieron a un rival con un gran manejo de pelota sentirse cómodo.

Tras el gol, el UCAM se soltó y se liberó frente a un conjunto azulino al que le costaba rearmarse y daba más facilidades de las deseadas en tareas defensivas, dejando pensar demasiado a unos futbolistas universitarios que podían pensaban con facilidad. Una pérdida de Igleias la tuvo que arreglar Dorando despejando el balón a saque de esquina ante un Alvarito que ya estaba listo para el remate (22') y Bloch salió valientes de puños para despejar el lanzamiento de córner. Y en el 25', malas noticias para los locales que perdieron por lesión a Julito. Entró en su lugar Mizzian.

Susto con otro poste

Al Xerez DFC le costaba llegar, las ideas arriba no eran demasiado claras, se precipitaba, apenas generaba peligro y cuando lo hacía era a arreones y con más ímpetu que acierto. El rival no daba tregua y en el 32', acarició el 2-0. La pelota acabó en los pies de Urcelay tras un robo en la medular, ganó metros y su lanzamiento, después de tocar en Beny, se estrelló en la cepa del poste cuando y se marchó fuera.

Ilias Charid fabricó el gol del empate del Xerez DFC con un jugadón. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com

Ilias saca la chistera y empata Dieste (1-1)

El equipo de Fernández buscaba el área en acciones contadas. En una de ellas, Ilias provocó una falta próxima al pico del área que le costó una tarjeta a Yeremi. La infracción la ejecutó Gandoy y la sacó la defensa sin problemas (35'). Los xerecistas apretaron en el último tramo del primer tiempo y sacó partido de su empeño. En el 43', Dieste, completamente solo, se hizo un lío a la hora de rematar y no aprovechó un gran centro de Beny. Y en el 45', recompensa al empuje. Un jugadón de Ilias, que tiró de calidad, se coló hasta la cocina, dejó sentado a Fer Román con un regate magistral y puso un pase atrás perfecto, lo convirtió Dieste, que solo tuvo que empujar el 'caramelito' del extremo casi desde el punto de penalti. 1-1. De estar contra la lona ante a tener vida y marcharse a la caseta con la flechita hacia arriba. Los anfitriones llegaron más, pero también se mostraron blandos atrás en los momentos importantes y con poca claridad a la hora de definir.

Segundo acto

La segunda parte comenzó con una variante por parte del UCAM. Crespo retiró del verde a Yeremi, que estaba sufriendo mucho con Viñuela y tenía una amarilla, y se decantó por Marcos Sevilla. Los locales querían mandar, pero no lo tenían claro en ataque, les costaba llegar, como al final del primer tiempo, y los xerecistas estaban mucho más seguros y cómodos.

Con el paso de los minutos, el Xerez DFC lograba que su rival cada vez inquietara menos -no era capaz de culminar sus acciones y se precipitaba- y conseguía llevar el partido a su terreno. Una falta en la frontal del área en el 63', la botó Urcelay y la sacó la defensa.

2-1, golazo de Ale Marín

Y cuando mejor estaba el Xerez DFC, mazazo. Los de Crespo tiraron de calidad para volver a adelantarse en el marcador. Una jugada rapidísima del UCAM conducida por un magistral Ale Marín, que lo hizo todo bien, terminó en el 2-1 en el minuto 65. El atacante se marchó con seguridad y definió de cine ante Bloch. Tocaba volver a empezar.

Justo antes del gol, Antonio Fernández tenía previsto realizar dos cambios y tras encajar se ajustó al guion previsto, lo mismo que poco después Germán Crespo. Los dos cambiaron las bandas. Entraron Sergio Garcia y Rivelott y el centrocampista jerezano tuvo una buena oportunidad con un lanzamiento desde la frontal del área en un balón suelto que detuvo seguro Ackermann (73').

Los azulinos acusaron el tanto otra vez y, en esta oportunidad, le costó más reponerse del tanto encajado. Marcelo y Parejo también abandonaron el verde para que Juanjo Mateo y Ekiza tuvieran minutos, pero el equipo se había atascado y no encontraba el camino del gol. Bloch se tuvo que emplear a fondo para evitar el que hubiese sido el 3-1 de Soto. Fer Román forzó un saque de esquina, debutó el delantero del filial Dani Torres y los azulinos reclamaron dos acciones punibles en el área sobre Dieste que el árbitro ni consideró. No había manera. Los cinco minutos de descuento se consumieron con más tensión que opciones reales. Los azulinos volvían a caer más por errores propios que por aciertos de un rival con mucho potencial, un potencial que no acaba de mostrar.

Once que presentó el Xerez DFC en su visita a La Condimina para enfrentarse al UCAM. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com