Triunfos de Jerez Industrial y Guadalcacín y empate del Xerez DFC B

Jornada casi perfecta para los tres equipos jerezanos de Primera Andaluza en su sexta fecha. Dos victorias y un empate es el bagaje en tres salidas que se antojaban complicadas, pero que Jerez Industrial, Guadalcacín y Xerez DFC B solventaron de forma más que positiva.

El Jerez Industrial necesitaba como el comer un triunfo para recuperar la calma tras la dimisión de José Manuel Mena y ha llegado... El cuadro blanquiazul ha dado un golpe de autoridad y se ha impuesto por 0-2 en el siempre complicado campo del Barbate. Los industrialistas, de este modo, suman su segunda victoria de la temporada, la segunda fuera de casa -la primera fue en Puerto Real en el segundo choque liguero-, y ahora encaran el derbi ante el CD Rota del próximo fin de semana en el Pedro Garrido con más tranquilidad y el reto de romper la racha de empates como anfitriones ante Ciudad de Cádiz, Roteña y Algaida.

Boli rompió las tablas muy pronto para los jerezanos, que se adelantaron en el marcador a los 13 minutos y antes de marcharse a vestuarios el colegiado expulsó al local Cota por doble amarilla. Con superioridad numérica, el Industrial firmó la sentencia en el 75' con una diana de Álex Valero. El 0-2 dio tranquilidad a los blanquiazules, que se defendieron con orden para conseguir el máximo botín y colocarse séptimos y nueve puntos en su casillero.

El Guada, a más (1-2)

El Guadalcacín, por su parte, también sumó una victoria importante en su visita al Ciudad de Cádiz por 1-2. Los de David Navarro controlaron siempre el partido, se colocaron ganando 0-2 con tantos de Pedro a la media hora del primer tiempo y de Pomares justo antes del descanso y los locales, en su arreón final, recortaron distancias con una diana de Joaqui en el 83'.

Los pedáneos también encadenan tres jornadas sin perder, en las que han atesorado seis puntos, ya que a los tres conquistados en el Manuel de Irigoyen hay que añadir el firmado ante el Arcos (1-1) y la victoria sobre el Xerez DFC B (2-1) en el Fernández Marchán. Su próximo rival es el Puerto Real, que ha tenido que aplazar su cita de esta jornada contra el Trebujena "por motivos internos", según explica el club rojillo en sus redes sociales. El Guada es ahora sexto con diez puntos.

Tablas en el Antonio Gallardo (1-1)

La jornada en Primera Andaluza la cerraba el Xerez DFC contra el Arcos en el Antonio Gallardo y los de Francis, pese a que se adelantaron en el marcador, se tuvieron que conformar con un empate a uno en un escenario complicado y ante un rival de la parte alta, es cuarto con diez unidades. A los 50 minutos, Fran Vázquez hizo el 0-1 de cabeza, pero a diez del final Porrúa puso las tablas. El filial ahora es décimo con ocho puntos y acumula tres compromisos sin vencer, con una derrota y dos igualadas.