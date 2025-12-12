El XIV Trofeo Infantil de Navidad Kárate 2025, este domingo en el Ruiz-Mateos

El XIV Trofeo de Navidad 'Jóvenes Promesas de Kárate', que se celebra este domingo 14 de diciembre en el Polideportivo Ruiz-Mateos, ha sido presentado este viernes por el delegado de Deportes, Tomás Sampalo, acompañado por el delegado de la Federación Gaditana de Kárate, Felicísimo Díez, y del instructor de la Escuela Municipal de Kárate, Sergio Pérez.

Se trata de un evento de Katas (formas) organizado por la Delegación Gaditana de Kárate, en colaboración con todos los clubes de la provincia que contará con un total de 300 participantes con edades comprendidas entre los 4 y 13 años, de todos los niveles.

Tomás Sampalo ha manifestado que la "Delegación de Deportes está ya totalmente inmersa en la Navidad con numerosas actividades dirigidas a todos. Tenemos una actividad frenética, que se pone de manifiesto este fin de semana con la celebración de este Trofeo de Navidad de Kárate, así como la Carrera de los Bomberos para que los niños y niñas del Hospital de Jerez tengas regalos, y la Carrera de Mesas de Asta. Para nosotros es muy importante que los niños y niñas asocien las vacaciones con hacer algún tipo de deporte y participar y disfrutar de convivencias siempre es una inmejorable opción".

El delegado ha agradecido a todos los clubes que comparten el Polideportivo Ruiz-Mateos su generosidad a la hora de cuadrar horarios para poder celebrar este evento extraordinario en este domingo, que comenzará a las 10:00 y finalizará a las 13:00.

Felicísimo Díez, por su parte, ha mostrado su satisfacción por la alta participación de niñas y niños procedentes de toda la provincia que podrán disfrutar de "una convivencia con sus amigos, familiares y jueces, todos conformamos una gran familia".