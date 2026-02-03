El UB Jerez femenino cae ante Córdoba en su 'exilio' enTrebujena (44-71)

El pasado domingo, el Primera Nacional Femenino del UB Jerez se veía obligado a jugar como local en el Pabellón Domingo Pruaño de Trebujena, debido a la situación de emergencia en los alrededores de Jerez por el desbordamiento del Guadalete que mantenía cerrado el Palacio de los Deportes de Chapín. Tocaba enfrentarse al Córdoba.

El inicio del partido se vio caracterizado por la intensidad que impuso el conjunto visitante, proponiendo un juego rápido y físico que las llevaría a un parcial de 6-20 durante el primer período.

Tras el intermedio, las jerezanas elevaron un poco su intensidad y pudieron mantener el ritmo impuesto, pero el nivel físico de las cordobesas seguía siendo superior, por lo que se fueron al descanso con una ventaja de 21 puntos.

El paso por vestuarios parecía traer un rayo de esperanza para las de negro, que comenzaron muy fuertes el tercer período, casi consiguiendo reducir la distancia a menos de 10 puntos, pero las de blanco reaccionaron de manera sólida, manteniendo la distancia.

Finalmente, el cansancio se hizo presente en la rotación y las visitantes sentenciaron el encuentro con solvencia, acabando el encuentro 44-71.

En las jerezanas destacaron María Lozano, con 22 de valoración, María Sánchez, con 5 y Nora Becerra, con 4. El próximo fin de semana el equipo femenino viajará hasta Sevilla para enfrentarse al C.D. Bcto. Sevilla. Será el domingo a las 12:45 h.