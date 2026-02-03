Victoria importante del UB Jerez senior en Algeciras (66-84)

El equipo senior masculino del UB Jerez obtuvo esta jornada una nueva victoria. En partido correspondiente a la jornada 11, el cuadro jerezano se desplazaba hasta el campo de Gibraltar para medirse al CB Algeciras.

El partido comenzaba, en el Pabellón Ciudad de Algeciras, con un equipo local que pensaba hacerse fuerte y aprovechar las horas bajas del conjunto visitante. Esta dinámica hizo que los de azul se impusieran en el primer período con un parcial de 24-18.

Los jerezanos supieron reaccionar rápido para darle la vuelta a la situación y remontaron la diferencia para marcharse al descanso con un punto de ventaja.

Tras el intermedio, los del UBJ subieron el nivel defensivo que les exigía su técnico, lo que los llevó a presionar al rival y anotar con facilidad, dominando por completo la segunda mitad del encuentro.

En el tercer período, el parcial fue de 12-25 a favor de los de visitantes, que sentenciaron el partido en el último periodo, donde los azulinos intentaron igualar el nivel de juego, pero los visitantes no permitieron que la dinámica de juego cambiara de sentido. Finalizó el encuentro con un tanteo de 66-84, lo que devolvía al UB Jerez a la senda de la victoria después de un bache de 2 jornadas.

Destacó la actuación de Mario Parra, con 19 de valoración, Fran Giles, con 15 y Ale Viñals, con 15. Los jerezanos se medirán el próximo fin de semana en Arcos al CB Arcos.