Así fue el último día del mercado para los rivales de Xerez CD y Xerez DFC en el Grupo IV de Segunda RFEF

Xerez CD y Xerez DFC vivieron situaciones contrapuestas en la recta final del cierre del mercado en el Grupo IV de Segunda RFEF de este curso 25/26. Mientras en el Deportivo imperó la paz, ya que el club tuvo claro que finalmente no movería ficha para hacerse con los servicios de un delantero sub-23, al Xerez DFC le tocó vivir horas tensas y frenéticas por el traspaso al Girona del central sub-23 Antonio Salguero y luego incorporar al también sub-23 Pepe Greciano, extremo que las últimas temporadas ha militado en la Balona.

Finalmente, al margen de la entidad que preside Sebastián Alonso de Medina, sólo cuatro más de los dieciocho que integran el grupo movieron ficha: CD Extremadura, Deportiva Minera, Lorca y Real Jaén.

Miguel Gutiérrez 'Gallo', director deportivo del Xerez CD, daba por cerrada desde primeras horas de la tarde a una plantilla con la que se encuentra encantado, que considera compensada, con calidad y que ha logrado formar una familia por el potencial humano del grupo. Igualmente, cree que está capacitada para competir y pelear por "objetivos importantes. Aunque se habla mucho de ascenso, pido hacer un año bonito y disfrutar".

Por su parte, a Antonio Bello, máximo responsable de la parcela deportiva del Xerez DFC, le tocó 'pelear' hasta última hora para cerrar su plantel. Finalmente, no pudieron hacer nada para evitar la salida de un jugador con gran proyección y, aunque tenía las gestiones avanzadas, tuvo que apurar para incorporar al extremo tarifeño Greciano.

Mientras, otros equipos incorporaban a sus últimos refuerzos o daban alguna salida, como es el caso del Extremadura, que rescindía el contrato de Pablo Platero. El jugador y el club llegaron a un acuerdo para la rescisión de su contrato, "en un entendimiento mutuo. Platero es un jugador que no solo deja su huella en el césped, también en el vestuario, donde se ganó el respeto y el cariño de todos por su profesionalidad, entrega y compromiso", anunciaba la entidad azulgrana.

Por su parte, la Deportiva Minera, rival del Xerez DFC este domingo en Chapín, informaba sobre la salida del delantero David Santisteban, que la pasada temporada defendió la camiseta del Xerez CD, "a petición del jugador", y llegó el 30 de agosto, Álvaro Salinas, procedente del Cacereño, conjunto en el que anotó ocho goles y dio cuatro asistencias la pasada temporada en el ascenso a Primera RFEF.

Por último, otro club murciano que se reforzó el último día de mercado fue el Lorca Deportivo. Adrián Heredia, "mediapunta y atacante por ambos perfiles, internacional sub-19", llega al equipo en calidad de cedido por el Granada. El Real Jaén también incorporaba este lunes al delantero de 18 años nacido en Costa de Marfil Sako Siaka, pretendido, según el club lagarto, por la UD Las Palmas.