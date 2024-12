Vinícius y Aitana Bonmatí reciben el premio The Best

La española Aitana Bonmatí, que recibió su segundo trofeo The Best consecutivo.

Doha/El brasileño Vinicius Júnior, delantero del Real Madrid, ha sido galardonado este martes en Doha con el premio The Best que concede la FIFA al mejor jugador del mundo, mientras que el galardón en el apartado femenino volvió a recaer en la española Aitana Bonmatí.

Vini Jr, uno de los jugadores claves en la temporada exitosa del Real Madrid con las victorias en la Liga de Campeones, LaLiga y las Supercopas de Europa y de España, y a las puertas de poder conseguir la Copa Intercontinental, es el primer jugador brasileño que recibe este reconocimiento después de haber sido segundo hace unas semanas en el Balón de Oro tras el español Rodri Hernández.

Vini releva en el palmarés al argentino Leo Messi, ganador las dos ediciones anteriores y el futbolista que más tiene, con tres, uno más que el portugués Cristiano Ronaldo y que el polaco Robert Lewandowski.

"Estaba tan distante que parecía imposible llegar hasta aquí y es muy importante para mí. Tuve una infancia viendo la pobreza y el crimen, poder llegar hasta aquí es muy importante para mí y hace ver a muchos niños que todo es posible", aseguró en su discurso.

Vinícius recordó a figuras claves en su carrera hasta que ha logrado ser reconocido el mejor futbolista del mundo. "Quiero agradecer a todos los que votaron por mí, a los entrenadores, jugadores y periodistas. Quiero agradecer a la familia que dejaron de vivir sus sueños para que yo pudiera vivir el mío y poder llegar hasta aquí hoy", comenzó con el galardón en sus manos tras recogerlo en persona aprovechando la presencia del Real Madrid en Doha para la disputa de la final de la Copa Intercontinental.

"Agradecer también al presidente (Florentino Pérez), a José Ángel (Sánchez, director ejecutivo del club) y al entrenador Carlo (Ancelotti), que siempre me ayudó mucho. También a Juni (Calafat, jefe de ojeadores) por confiar en mí cuando tenía apenas 16 años. He podido demostrar que podía marcar diferencias y hacer grandes cosas en la temporada. Quiero seguir jugando mucho tiempo para el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, y también agradezco a Flamengo y a todos los jugadores de la selección brasileña", sentenció.

La presencia de Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Toni Kroos, Jude Bellingham y Vinícius Junior en el mejor once de la temporada 2023-24 fue el reconocimiento al Real Madrid en los premios The Best de la FIFA, en un equipo ideal con la presencia de los españoles Rodri Hernández y Lamine Yamal.

El Real Madrid, ganador de cuatro títulos el pasado curso, con LaLiga EA Sports y la Liga de Campeones como grandes momentos, acaparó el equipo ideal en las votaciones de The Best.

Lo integraron: Emiliano Martinez (Aston Villa-Argentina); Dani Carvajal (Real Madrid-España), Ruben Dias (Portugal-Manchester City), Antonio Rüdiger (Real Madrid-Alemania), William Saliba (Francia-Arsenal); Rodri (España-Manchester City), Toni Kroos (Alemania-Real Madrid), Jude Bellingham (Inglaterra-Real Madrid); Erling Haaland (Noruega-Manchester City), Lamine Yamal (España-Barcelona) y Vinicius Junior (Brasil-Real Madrid).

Carlo Ancelotti también fue elegido como el mejor entrenador del año.

Segundo seguido para Aitana

Por su parte la española Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona, fue galardonada con el premio The Best que concede la FIFA a la mejor jugadora del mundo por segundo año consecutivo.

Bonmatí, que también recibió hace unas semanas su segundo Balón de Oro, ganó este año todos los títulos posibles con el conjunto español, entre ellos la Liga de Campeones y la Liga F, así como la Liga de Naciones femenina con la selección española. "Acabamos de entrenar en Barcelona y mañana tenemos un gran partido ante el City de Champions, muy importante para nosotras", señaló Aitana en un vídeo que se emitió en la gala en Doha justificando su ausencia.

A continuación recordó figuras importantes en su día a día para extender su crecimiento como futbolista y seguir ganando premios individuales como la jugadora del momento. "Agradecida por un nuevo premio. Es trabajo de equipo, recuerdo la temporada pasada lo conseguimos todo con el, Barça también la Nations League con la selección. Fue un gran año, muy difícil de repetir", destacó.

"Agradecida a toda la gente que me hace ser mejor cada día en el club, al staff, a las compañeras que me hacen ser mejor en el campo siempre. Sin ellas no sería la futbolista que soy hoy. A por más títulos colectivos que te hacen estar aquí y para mi los más importantes", sentenció.

El Barcelona, ganador la pasada temporada de un póker de títulos, vio reconocida su gran temporada con la presencia de seis de sus futbolistas en el mejor once del año.

Lo integraron: Alyssa Naeher (Estados Unidos-Chicago Red Stars); Irene Paredes (España-Barcelona), Ona Batlle (España-Barcelona), Lucy Bronze (Inglaterra - Barcelona/Chelsea), Naomi Girma (Estados Unidos-San Diego Wave); Aitana Bonmati (España-Barcelona), Lindsey Horan (Estados Unidos- Olympique de Lyon), Gabi Portilho (Brasil-Corinthians), Patri Guijarro (España-Barcelona); Caroline Graham Hansen (Noruega-Barcelona) y Salma Paralluelo (España-Barcelona).