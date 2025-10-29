Vinícius pide perdón públicamente por su enfado tras el cambio en el Real Madrid - Barcelona

El brasileño Vinicius Junior pidió perdón este miércoles, a través de un mensaje en sus redes sociales, por su enfado al ser sustituido en el minuto 73 del clásico ante el FC Barcelona y aseguró que “a veces la pasión” le “gana” por “querer siempre vencer y ayudar” a su equipo.

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”, escribió en sus redes sociales. “A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”, completó.

Disculpas al vestuario

Una disculpa pública que llega tras haber hecho lo propio en el vestuario, en el primer entrenamiento tras el clásico, después de dos días de descanso, y en la que no menciona a su entrenador, Xabi Alonso, al que, según Movistar +, se dirigió en los siguientes términos al ver su número 7 en la tablilla de los cambios. “Estas de coña, joder. ¿Yo? No es posible. ¿Yo? Yo me voy del equipo. Mejor me voy”, dijo cuando vio su número en la tablilla de los cambios, y se dirigió directo al vestuario, ya que no se sentó en el banquillo con el resto de sus compañeros hasta minutos después.Cuando las cámaras enfocaron a Xabi Alonso, quien miraba para otro lado, dijo un “venga, Vini, hostias”, y ninguno de los dos interaccionó en el cambio.

Y, tras el partido, Xabi Alonso habló de lo ocurrido. Sin querer entrar públicamente a valorar la reacción de su futbolista ni dejarle un mensaje, como sí hizo el brasileño sobre el césped. “Me quedo con muchas cosas positivas del partido y de Vinicius. Lo hablaremos, por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante. Son cosas de las que hablaremos. Vini ha aportado mucho al partido. Es una victoria importante, merecida e incluso corta que nos va a recuperar la sensación de equipo competitivo en partidos grandes. ¿Lo de Vinicius? Lo hablaremos”, señaló. “Dentro de la plantilla hay diferentes personalidades que tienes que tratar de forma diferente. Ahora disfrutaremos y en su momento lo hablaremos, dentro del vestuario”, completó al ser repreguntado sobre la personalidad de ‘Vini’.

Un partido que ganó el Real Madrid 2-1 al FC Barcelona y en el que Vinicius fue el artífice del inicio de la jugada del tanto de la victoria, de Jude Bellingham, al generar superioridad en banda izquierda y dejar atrás a Kounde antes de poner un centro que Militao cabeceó para asistir a Bellingham. Victoria que reforzó el liderato del Real Madrid en LaLiga EA Sports, con cinco puntos de ventaja sobre el FC Barcelona, pero que puso, de nuevo, la relación entre Vinicius y Xabi en el foco.

El cambio de estatus de Vinicius y las suplencias

Marcó territorio el técnico español desde que arrancó la actual campaña. Tras un Mundial de Clubes en el que Vinicius fue titular en todos los encuentros -seis, con un gol y una asistencia- aunque solo disputó 80 o más minutos en la mitad, el inicio de la temporada 2025-2026 cambió el estatus de Vini. Segundo partido de la temporada, sin encuentro entre semana, y Xabi Alonso sorprendió: Vinicius suplente. Eso sí, el brasileño salió motivado y en 27 minutos marcó un gol y dio una asistencia. Volvió a la titularidad una semana después y marcó. Sin embargo, en el primer partido de Liga de Campeones de la temporada, Vinicius volvió a ser suplente.

Y su relevo fue un Rodrygo Goes que en verano parecía más fuera que dentro del equipo, pero al que Xabi Alonso quería activar como competencia de un Vinicius al que puso por debajo en el escalafón de Kylian Mbappé, intocable y tirador principal de los penaltis. Con el 10 a la espalda y sus 16 goles en 13 partidos, el francés, que nunca ha sido suplente, ha cogido el testigo.

Una relación en entredicho entre Xabi Alonso y Vinicius que explotó en el clásico del domingo. El técnico español le eligió en la primera ronda de cambios -tras el obligado de Fede Valverde-, como ha hecho en otros cinco partidos de la temporada, y Vini quiso mostrar su enfado, del que tres días después pide perdón, sin nombrar a su entrenador.