Vital triunfo del Xerez Féminas ante el GE Bazán para acceder a la tercera plaza (1-2)

El Xerez Féminas ha logrado en San Fernando los tres puntos (1-2) ante un GE Bazán que ofreció una gran resistencia desde los primeros compases del encuentro, en los que se adelantó en el marcador con un gol a los cinco minutos. El tanto de Silvia no descompuso a las jugadoras de Anna Zamudio que, poco a poco, empezaron a desplegar su mejor juego para empatar en el minuto 20 cuando tras presionar la salida de balón, Olga se hizo con el esférico en el interior del área para superar a la guardameta local. La remontada se hizo efectiva en el 42' con un centro-chut de Yadira que no pudo despejar la portera del Bazán.

Ya el marcador no se movería pese a las numerosas ocasiones generadas por las xerecistas en la segunda parte, bien por no rematar entre los tres palos o bien por las paradas de la cancerbera de las isleñas.

Con esta victoria, el Xerez Féminas finaliza la primera vuelta en la tercera posición de la clasificación por detrás de Cádiz CF y Atlético Sanluqueño. La segunda vuelta arrancará el domingo 14 de diciembre, día en el que las xerecistas deberán revalidar su situación visitando al Escuela Bahía San Fernando.

Victoria del cadete (4-1)

Mientras, el Xerez Féminas de Primera Andaluza cadete también ganó y lo hizo por 4-1 frente al UDC Pavía en un encuentro con dos partes diametralmente opuestas. En los primeros 45 minutos, el equipo de Abraham mostró un claro dominio en las instalaciones deportivas de La Granja con goles de Laura, Miren, Marta y Yasmin. En la segunda mitad, las xerecistas no entraron en juego en ningún momento y fue el equipo visitante el que se hizo con el dominio del juego, presionando la salida de balón local con continuos robos. Fruto de uno de ellos llegó el gol del honor almeriense. El Xerez Féminas se mantiene en los puestos altos de la clasificación con un partido menos ante Almería, que fue suspendido en su momento por causas meteorológicas.

El equipo cadete B goleó al CD La Salle por 8-0 con cuatro tantos de Irene, tres de María y uno de Safae, mientras que el alevín venció al Doña Blanca por 7-1, con un con triplete de Alma, doblete de Yanira y el tanto de Valentina. La diana visitante fue de Carmen Monique. Los dos equipos xerecistas se mantienen en la segunda plaza de la clasificación.