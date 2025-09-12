Xerez DFC y Xerez CD ya conocen los horarios de las jornadas tercera y cuarta

La liga acaba de comenzar en el Grupo IV de Segunda RFEF y este fin de semana los equipos afrontan la segunda jornada. El Xerez CD recibe este domingo (19:00) al Atlético Antoniano en Chapín y a primera hora de la mañana (11:30) al Xerez DFC le toca visitar el estadio Juan Cayuela para enfrentarse a La Unión, un equipo que debería de estar jugando en Málaga, pero que por sus problemas con la RFEF, que no le admite el cambio de Territorial -de Murcia a Andalucía-, debe jugar en Totana. Mientras, la Española ya ha dado a conocer los horarios de las próximas dos jornadas.

En la tercera jornada, el Xerez CD debe desplazarse hasta Murcia para medise al Águilas FC en El Rubial, que curiosamente es el segundo campo más antiguo de España después de El Molinón, estadio del Sporting de Gijón. El feudo de los blanquiazules se inauguró el 19 de enero de 1913, tiene una capacidad para cuatro mil espectadores y unas dimensiones de 100 x 72 metros. El choque ha sido fijado para el domingo 21 de septiembre a las 18:30. Por su parte, el Xerez DFC hace de anfitrión al Atlético Malagueño, un filial al que se va a medir por primera vez en su historia. Azulinos y blanquiazules medirán sus fuerzas igualmente el domingo 21, pero a las 19:00.

En la cuarta fecha, marcada para el 28 de septiembre, el Xerez DFC afrontará una de las salidas atractivas del curso, de esas que invitan a un desplazamiento importante de aficionados, ya que tendrá que rendir visita al Real Jaén en el campo Municipal de la Victoria, en un duelo igualmente inédito, ya que anteriormente las dos escuadras no coincidieron ni en Segunda RFEF ni en ningún play-off de ascenso. La cita se jugará a las 19:00. Una hora antes, a las 18:00, el Xerez CD volverá a verse las caras con el Estepona en el Municipal, un rival que la pasada temporada se llevó en la tercera fecha liguera los tres puntos de Chapín con un gol de Marchena en el descuento desde el centro del campo.