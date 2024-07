Xerez CD y Xerez DFC, pendientes del calendario de Segunda RFEF

Jerez/Xerez CD y Xerez DFC competirán la próxima temporada 24/25 en el Grupo IV de Segunda RFEF tras certificar sus ascensos el pasado curso, el Deportivo de forma directa al proclamarse campeón del Grupo X de Tercera y el conjunto de David Sánchez tras lograr el salto de categoría vía play-off. La Federación Española ya ha dado a conocer las bases de la competición en un ejercicio en el que habrá algunas novedades, pero aún no se ha pronunciado sobre el calendario, aunque la horquilla de fechas que se barajan es corta. La RFEF podría sortearlo entre el próximo día 18 de julio y el 23, aunque no ha descartado hacerlo antes. No debe demorarse mucho si se tiene en cuenta que la competición arranca el primer día de septiembre y son 90 clubes (18 en cada uno de los cinco grupos) los que esperan rival para poder organizar sus primeros encuentros y desplazamientos.

El Deportivo comienza la pretemporada este martes 16 y el Xerez DFC, el 21 y es probable que ambas escuadras comiencen a entrenar sin conocer a sus primeros rivales.

Ventana de fichajes

Los equipos de Segunda RFEF, a diferencia de lo que sucedía con los de Tercera, tienen dos ventanas para poder realizar fichajes. El primer plazo se abrió el pasado 1 de julio y se cerrará el 30 de agosto, mientras que el segundo comenzará el 2 de enero de 2025 y concluirá el 3 de febrero de 2025.

Licencias

Esta temporada, los clubes también pueden contar con 25 licencias cada uno y no podrán tener más de 16 mayores de 23 años y en esta categoría deben existir un mínimo de 14 licencias P y el importe total que un club debe pagar por un jugador que sea profesional por primera vez es de 3.171 euros, con lo que se asegura que si llega a debutar en el fútbol profesional se asegura los derechos de formación en caso de traspaso o de debutar con otro equipo.

También han subido el precio de las licencias y a los clubes tendrán que hacer frente a un pago importante. En este caso, tanto Xerez DFC como Xerez CD tienen que abonar 1.321 euros como club, 90 por sus entrenadores y por sus futbolistas y 44,5 por Antonio Bello y Miguel Ángel Rondán, directores deportivos de ambas entidades.

La pretemporada para el equipo de Checa arranca el martes 16. / Miguel Ángel González

Los dorsales

Los dorsales, una campaña más, estarán personalizados entre el 1 y el 25 y a partir de ese número para los futbolistas de la cantera. El 1, 13 y 25 serán para los porteros en caso de tener tres. Desde el 26 todos irán destinado a jugadores de equipos filiales o dependientes y deberán portar un dorsal fijo en cada uno de los partidos que intervenga. Del mismo modo, en el pantalón deberá figurar, en la parte anterior derecha, el dorsal identificativo de cada uno.

Se mantiene el mismo número de cambios, cinco, y, a diferencia de lo que ha sucedido en el fútbol profesional, ni en Primera ni en Segunda ni en Tercera RFEF ha sido autorizada una sustitución extra en el caso de que un futbolista sufra una conmoción cerebral y se vea obligado a abandonar el terreno de juego.

Horarios

El equipo local tiene preferencia a la hora de establecer la hora de sus encuentros, pero la RFEF recomienda que se disputen el domingo. Aun así, los equipos anfitriones pueden colocarlos entre las 16:00 horas del sábado y las 21.00 del domingo sin la conformidad del rival, excepto que en estos partidos se vean afectados equipos de Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla, que en este Grupo IV no es el caso.

Esta temporada, las dos últimas jornadas tanto de Primera como de Segunda RFEF serán en horario unificado, salvo que ambos equipos no se jueguen ninguna plaza deportiva ni afecte a sus rivales.

Sistema de competición

El calendario será regular (dos vueltas con 34 jornadas), la liga arranca el 1 de septiembre -los partidos también se podrán adelantar al sábado 31 de agosto-, mientras que el final de la liga regular está marcado para el 4 de mayo de 2025. Los siguientes cuatro fines de semana, del 11 de mayo al 1 de junio, se disputará el play-off de ascenso a Primera RFEF. En esta categoría suben cinco equipos de forma directa como campeón de cada uno de los grupos y otros cinco a través de fase de ascenso con eliminatorias ante rivales de otros grupos.

En cuanto a los descensos, habrá 27 en total cinco por grupo de forma directa y dos más a través del play-out, que lo jugarán los cuatro sextos peores de cada grupo, mientras que el 'mejor' de ellos se libra.

Al final de liga, si dos equipos llegan empatados a puntos, el sistema que se llevará para establecer el desempate será el siguiente:

1.- Diferencia de goles a favor y en contra en los dos encuentros disputados entre ellos.

2.- Golaveraje general (diferencia de goles entre los marcados y los encajados a lo largo de la competición).

3.- El equipo con mayor número de goles a favor.

4.- El equipo con mejor clasificación en el juego limpio.

5.- Partido de desempate en campo neutral.

Normativa audiovisual

En este apartado todo es complejo y aún todo está en el aire. La Española aclara en su circular que tiene "la titularidad única de los símbolos, marcas, signos distintivos de las competiciones, el balón y todos los elementos técnicos y materiales vinculados al arbitraje, así como aquellos otros elementos o derechos que deriven de su titularidad y sean conformes a derecho y a la normativa de la FIFA y de la UEFA" y también desvela que "enviará al comienzo de cada temporada el procedimiento para la producción de la señal televisiva y los clubes/SAD cumplirán dicho procedimiento para regular el acceso de los medios audiovisuales a los estadios donde se celebren las competiciones". De este modo, tanto Xerez CD como Xerez DFC tendrán que esperar.

Otros requisitos

Esta temporada, la Española también mantiene la mayoría de sus condiciones, aunque ha suavizado las medidas económicas. El presupuesto mínimo debe de ser de 400.000 euros, los clubes están obligados a tener 14 licencias P, contar con un estadio con un aforo mínimo de 3.000 espectadores, con césped natural o artificial de última generación con una antigüedad no superior a los ocho años y con iluminación suficiente para la disputa en horario nocturno y para que pueda ser ofrecido por televisión. Los clubes están también obligados a notificar a la Española en el momento de su inscripción el campo alternativo que utilizaría en el caso de que no pudiera disputar los encuentros en el titular.