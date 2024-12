El Xerez DFC se autoimpone la ley del silencio

Bello representará al Xerez DFC en el derbi, pero la directiva que preside Sebastián Alonso de Medina no acudirá al palco.

Xerez CD y Xerez DFC se enfrentan este próximo domingo 15 de diciembre en el Municipal de Chapín (17:00 horas), encuentro correspondiente a la penúltima jornada de la primera vuelta en el Grupo 4 de Segunda Federación. Los de Checa ejercen como locales y llegan al encuentro dos puntos por encima del que entrena David Sánchez, a uno del play-off de ascenso y siete de ventaja con respecto al descenso. A buen seguro, Chapín registrará una gran entrada y se esperan unas diez mil personas en el estadio, al que regresan ambos equipos tras la resiembra del césped que les ha obligado a jugador dos encuentros cada uno en el Pedro Garrido.

Como cada temporada en que ambos clubes coinciden en una categoría, el Xerez DFC no va a tener representación de su junta directiva en el palco. Así lo ha comunicado la entidad que preside Sebastián Alonso de Medina, que sigue la línea de anteriores directivas en este aspecto, aunque sin entrar en detalles del por qué ha tomado esta determinación. "El Xerez Deportivo FC comunica a sus socios que la Junta Directiva no acudirá al próximo partido de liga del primer equipo, que se disputará el domingo 15 de diciembre en el Estadio Municipal de Chapín. En su lugar, el Director Deportivo de la entidad, Antonio Bello, actuará como representante institucional del club", reza el comunicado que se envió a los medios de comunicación pocos minutos antes de las once de la noche.

Igualmente, el club informaba de que tampoco se van a conceder entrevistas ni se realizarán declaraciones por parte de la plantilla, cuerpo técnico o directivos durante esta semana de prederbi, por lo que David Sánchez tan sólo atenderá a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro. "De igual forma informamos que esta semana, como en temporadas anteriores, no se concederán entrevistas de jugadores, técnicos ni directivos a excepción de la rueda de prensa habitual previa al partido, que tendrá lugar este viernes, y que llevará a cabo el entrenador David Sánchez".