Un derbi para marcar la temporada

Duelo por todo lo alto en Chapín. Xerez DFC y Xerez CD se ven las caras este domingo (12:00) en un partido de máxima tensión y emoción. El equipo anfitrión no ha hecho los deberes y debe ganar para sellar la permanencia y no seguir sufriendo y el Deportivo, con la salvación amarrada hace bastantes jornadas, ha dejado escapar un play-off que tenía en la mano y ahora o suma de tres o perderá el tren del ascenso de forma definitiva. Es un encuentro que, sin lugar a dudas, marcará la temporada. Un enfrentamiento de cabeza fría y corazón caliente, como los aficionados han pedido a ambas escuadras durante la semana. En Jerez, la normalidad a día de hoy todavía no existe y este enfrentamiento es especial para unos y otros a todos los niveles. El horario unificado permitirá a todos conocer su situación real en cuanto el colegiado pite el final de los noventa minutos.

Así llega el Xerez DFC

Restan únicamente dos jornadas para el final en el Grupo IV de Segunda RFEF, ya todos los resultados son casi decisivos y ni Xerez DFC ni Xerez CD llegan a este compromiso en su mejor momento ni mucho menos. Los de Antonio Fernández estaban completando una hora de ruta notable desde la llegada del gallego al banquillo, pero todo se le empezó a torcer hace tres jornadas y, precisamente, frente a rivales directos. Cuando respiró y salió del descenso tras un brillante triunfo por 0-1 ante el Almería B comenzó a ceder terreno. Firmó tablas en casa con el San Fernando (2-2), cayó goleado en un mal partido ante la Deportiva Minera (3-0) y cerró el círculo la pasada jornada en Chapín con una derrota (1-2) ante Don Benito ya descendido que nadie esperaba y que enfadó bastante a la afición, que al final del partido tuvo sus más y sus menos con los jugadores. Tenía en sus manos estar libre de peligro, pero ahora se ha complicado, aunque sigue dependiendo de sí mismo y sigue mirando al resto de adversarios por el retrovisor. Suma 37 puntos por los 35 del San Fernando, que marca el play-out, con Villanovense (34) y Cádiz Mirandilla (33). Todo lo que no sea puntuar les conduciría a una situación límite, ya que la temporada la debe cerrar en La Condomina frente al UCAM, que pelea por la tercera plaza que le permita ventaja de campo en el play-off.

Trayectoria del Xerez CD

El Deportivo, por su parte, igualmente ha dilapidado las opciones de atar un play-off que tenía en las manos en las últimas jornadas. Es cierto que su primer obetivo, la permanencia, la logró el cuadro de Checa hace bastantes semanas y en ese sentido no se le puede poner ni un pero, aunque sí a su último desempeño. Se impuso a la Balona (0-2) hace tres jornadas y luego, revés tras revés. No pasó del empate a dos en Chapín contra el colista y ya descendido Don Benito, aunque la derrota del Almería B le permitió colocarse en play-off, y el domingo, en un pésimo encuentro, derrota. Cayó contra el Villanovense, que lucha por la salvación, en el Romero Cuerda 1-0 y dejó de depender de sí mismo para pelear por el ascenso a Primera Federación. El Estepona se colocó quinto con dos puntos de ventaja (51 por 49). Todo lo que no sea sumar de tres le dejará a las puertas de la gloria.

Combate nulo en la primera vuelta

En la primera vuelta, el combate fue nulo y el encuentro terminó con empate a cero. Ahora, ese resultado sería más positivo para los locales que para los visitantes en una semana que ha tenido de todo. De entrada, no se firmó la paz entre las directivas y una temporada más no estarán juntas ni en el palco ni en el campo, ya que los dirigentes del Deportivo han optado por no acudir al estadio, al no ser invitados, y han pedido a sus aficionados que tampoco lo hagan para presenciar un partido que vivirán desde una Fan Zone en la Sala La Galería y que no podrán ver por televisión, puesto que el Xerez DFC decidió que no se ofreciera. Eso sí, el club que preside Sebastián Alonso ha puesto a disposición de los seguidores del Xerez CD Fondo Norte con localidades a quince euros.

Sergio García ha dejado atrás sus molestias musculares y estará en el once. / J.A. Zarzuela/Xerezdfc.com

El Xerez DFC, sin bajas

Antonio Fernández ha protegido a sus jugadores durante la semana y en la rueda de prensa previa al encuentro ha asegurado que confía en ellos y que se siente orgulloso del trabajo que vienen realizando desde que él llegó a la entidad: "Estos futbolistas son los que nos sacaron del descenso y son los que nos van a dar la permanencia, hay que arroparles". Una postura más que entendible si se tiene en cuenta que los últimos días no han sido fáciles para un plantel que recibió críticas y reproches por parte de sus seguidores al final del choque ante el Don Benito y que esta misma semana también han mantenido un encuentro con representantes de los aficionados del Fondo Sur que les recriminaron su actitud el pasado domingo.

A este partido, los xerecistas llegan con toda la plantilla disponible. Sergio García pidió el cambio en los minutos finales del partido de la pasada jornada por molestias en los aductores, pero durante la semana ha ido mejorando y está preparado para la batalla. El extremo, además, se realizó pruebas que descartaron cualquier tipo de rotura. Este sábado, los azulinos han completado su última sesión de entrenamientos en el Anexo Pepe Ravelo.

Los jugadores felicitan a Checa por su 42 cumpleaños con el clásico 'túnel de collejas'. / Alan Cabral/Xerez CD

El Xerez CD, aclamado en el Pedro Garrido

Checa, que este sábado celebraba su 42 cumpleaños, también ha destacado en los últimos días el gran trabajo que sus jugadores han realizado y ha recordado que el objetivo era la permanencia, aunque se apunta al play-off: "Entre todos vamos a sacar este partido adelante para seguir soñando una semana más". De todos modos, sabe que el nivel de su equipo también ha bajado y que este domingo está obligado a mostrar su mejor versión y si aspira a lograr el triunfo.

El entrenador nazareno tiene una ausencias importante. No puede contar con su goleador Nané, que vio el domingo en el Romero Cuerda, y ha sido sancionado con un partido. La gran sorpresa en la lista es el portero Isma Gil, que se lesionó ante la Balona, pasó por el quirófano para someterse a una operación de hombro, ha acortado los plazos, esta semana comenzó a hacer portería y el capitán estará en el banquillo. Armengol, tras dos citas fuera, y Diego Domínguez sí que están totalmente recuperados y los dos tienen opciones de salir de inicio. Igualmente, es alta el centrocampista Adri Rodríguez, que no jugó en tierras extremeñas por sanción, y que regresará a la medular precisamente ante el que fue su equipo durante cuatro temporadas.

Los azulinos han entrenado este sábado en el Pedro Garrido y han recibido el apoyo de un buen número de aficionados para animarles de cara a una cita que se presenta igualada y que se llevará el equipo que mejor sepa controlar sus nervios y aprovechar sus opciones.

Alineaciones probables

Ni Antonio Fernández ni Checa son partidarios de grandes revoluciones, por lo que no se esperan cambios significativos, aunque puede haber alguna sorpresa mínima en uno y otro once de salida. En el Xerez DFC hasta podría ser la misma del pasado domingo. La portería será para Matías Ramos, con una defensa integrada por Marcelo, Salguero, Alberto Durán y Beny, con Rafa Parejo y Álvaro Martínez, uno de los puntos más fuertes de los azulinos, en la de máquinas, acompañados por Jacobo, Ilias, Sergio García y Abraham como estiletes en ataque.

Por su parte, el sevillano se puede decantar por Santos en la portería, con Paco Torres, Josete, Geovanni o Reina y Ricky en defensa, colocando en el centro a Adri y Charaf, junto a Iago, Diego o Misffut, Taufek y Armengol en punta.

'Alea iacta est'. La suerte está echada, ya no hay vuelta atrás. A las doce, cita definitiva con el madrileño Roberto Carralero Calvo impartiendo justicia.