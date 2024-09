Xerez CD y Xerez DFC ya conocen los horarios de la cuarta jornada de liga

Jerez/La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya ha dado a conocer los horarios de los encuentros correspondientes a la cuarta jornada de liga del Grupo IV de Segunda RFEF y tanto Xerez DFC, que jugará en casa, como Xerez CD, que le toca actuar de visitante, conocen las fechas de sus respectivos compromisos, que no serán fáciles.

La escuadra de Checa abrirá la jornada en el Polideportivo Municipal de La Unión ante el FC Unión Atlético, un equipo murciano recién ascendido que se está mostrando intratable. Al igual que los azulinos, ha ganado sus dos envites -Villanovense y Linares-, no ha encajado goles y ha anotado cuatro, por lo que se ha colocado líder. Esa cita entre unionistas y azulinos abrirá la jornada con un partido que ha sido fijado para el domingo 22 de septiembre a las once y media de la mañana. Antes, el Deportivo recibe este sábado en Chapín al Estepona, un gallito que no ha comenzado bien la campaña y ha sumado un punto, frente al Xerez DFC en Marbella como local, y perdió esta jornada con el UCAM 1-0.

Mientras, el equipo de David Sánchez cerrará la jornada también el domingo a partir de las siete de la tarde en Chapín contra el Orihuela, un rival que la pasada temporada peleó por el ascenso a Primera RFEF, y que no ha abierto la liga como esperaban. Firmó tablas en casa frente al San Fernando en su estreno y cayó el domingo con el CD Minera. Los azulinos se deben medir esta semana al Cádiz Mirandilla en El Rosal el domingo a las doce.

Los jugadores del Xerez DFC guardan un minuto de silencio en Chapín ante el Torremolinos. / Manuel Aranda

Horarios de la cuarta jornada

Todos los partidos se disputan el domingo 22 y los horarios establecidos por la Española son: