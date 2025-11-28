El Xerez Toyota Nimauto ni puede ni debe fallar en su visita al colista al Alcalá FS

Toca nueva salida y llega el momento de corregir errores y evitar las sorpresas de los dos últimos desplazamientos para medirse a Jumilla (7-2) y Heredia Málaga (6-2), dos escuadras que figuraban en la parte baja de la tabla cuando se midieron a los de Isco Torres. El Xerez Toyota Nimauto se enfrenta este sábado (17:30) en el Complejo Deportivo Distrito Sur al CD Alcalá FS, colista de la categoría con siete puntos y que encadena siete jornadas sin ganar, con un único empate. No suma de tres desde que a principios del pasado mes de octubre se impuso al Malacitano por 5-1.

Los azulinos, consolidados en la segunda plaza de la tabla con 23 puntos, tienen como objetivo mejorar en el plano defensivo para no encajar tantos goles y conseguir una nueva victoria para no perder del todo de vista a un líder, el Mengíbar, con 30 unidades que esa semana visita al penúltimo, el Malacitano, y que la próxima estará en el Ruiz-Mateos, una cancha de la que los xerecistas han hecho su fortín.

Isco no cuenta con bajas para este partido, únicamente se va a quedar fuera de la lista de convocados el portero Jacobo, que va a competir con el equipo de División del Honor Juvenil, y entra Adri Tristán, un juvenil que está en la dinámica del primer equipo.

El entrenador se muestra optimista y confía plenamente en "regresar con un buen resultado de Alcalá. Jugamos contra el último clasificado, un equipo que es cierto que no ha empezado bien la temporada, pero alcanzado el ecuador de la temporada tenemos la necesidad de ir ganando ya cada partido si queremos optar a acercarnos al líder Mengíbar, que además lo recibimos la semana próxima. Para nosotros es muy importante este partido y lo único que nos vale es ganar los tres puntos, todo lo demás sería alejarnos de esa primera plaza".

Bajo su punto de vista, "el equipo está mentalizado, está trabajando bien, sin relajación alguna, todo lo contrario, con ganas de seguir mejorando no solo en el juego, sino también en lo que se refiere a resultados fuera de casa, que en las últimas semanas no han sido buenos".

El Alcalá está en un mal momento y lo considera un adversario "desconocido. Nos enfrentamos a ello en pretemporada, pero es un equipo con muchos jugadores nuevos respecto a campañas anteriores, jugadores jóvenes, que vienen de otras categorías y eso lo hace un poquito más imprevisible. Lo hemos estudiado bien durante la semana, sabemos dónde están sus fortalezas y sabemos también que si nosotros hacemos un buen partido a nivel defensivo vamos a tener muchas opciones de ganar. En ataque mi equipo se muestra fuerte y cuando tiene el acierto goleador es difícil de batir. Generamos muchísimas ocasiones, pero después no es menos cierto que hay que meterlas. Trataremos de ser efectivos en ataque y, especialmente, hacer un buen trabajo, ser muy serios en defensa para no dar opciones al rival, que ocupa la última plaza en la clasificación y tenemos que hacer valer nuestras fortalezas en ese sentido para traernos los tres puntos para Jerez".