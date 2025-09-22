El Xerez CD es noveno, el Xerez DFC en descenso y hay nuevo líder

La tercera jornada en el Grupo 4 de Segunda RFEF ha deparado el primer cambio de líder de la temporada. La Deportiva Minera, que había encabezado la clasificación igualado con otros equipos pero con mejor diferencia de goles, logró un meritorio empate en el Álvarez Claro de Melilla (2-2), bajando a la segunda plaza dado que el Extremadura, uno de los recién ascendidos, ganaba 2-1 al Yeclano, convirtiéndose en el único equipo del grupo que ha ganado los tres partidos disputados hasta el momento.

El Xerez CD, con su igualada sin goles en El Rubial de Águilas, ha bajado a la novena posición con 4 puntos, aunque tan sólo a uno de la zona de play-off que marca La Unión Atlético; mientras que el Xerez DFC, que todavía no ha estrenado el casillero de triunfos, ocupa la primera de las posiciones de descenso con dos unidades sumadas después de no pasar del empate con el Atlético Malagueño, que llegaba colista a Chapín.

Una única victoria local

Como ya se preveía, el Grupo 4 de Segunda RFEF va a resultar tremendamente competitivo este curso. La igualdad es máxima y en esta tercera jornada sólo ha habido un triunfo local, el del líder en el Francisco de la Hera contra el Yeclano, uno de los equipos que la pasada temporada militaba en Primera RFEF. Se adelantó el cuadro de Almendralejo con un tanto de Cordero a los 59 minutos de partido, empataba Álvaro Seijó para los murcianos y a seis minutos del final Barrero establecía el 2-1 definitivo. Los extremeños son primeros con 9 puntos de 9 posibles y el Yeclano, por su parte, es 12º con tres.

El Extremadura, líder en solitario: 9 de 9.

Cuatro triunfos a domicilio hubo esta jornada: La Unión Atlético superó 1-2 a un Lorca Deportiva cuyo entrenador, Sebas López se encuentra en una incómodda posición; el Recreativo ganaba al Estepona en el Francisco Pérez Muñoz; el Real Jaén, con uno menos, remontaba en los minutos finales al Atlético Antoniano -nuevo colista; y el Linares Deportivo sumaba el primer triunfo del curso en la Ciudad Deportiva del Almería.

Cuatro igualadas

El Rubial fue el único campo en el que no hubo goles esta semana. Águilas y Xerez CD empataron a cero en un duelo donde los xerecistas fueron superiores en la primera mitad, contando con dos claras ocasiones en la cabeza de Jaime López y la bota izquierda de Moussa Sissokho; mientras que en la segunda fue el equipo local el que puso en apuros a un Deportivo que dio un paso atrás y supo defenderse bien. Los azulinos suman dos jornadas seguidas sin recibir gol.

Resultados

El Puente Genil es otra de las revelaciones de este inicio de temporada. Los pontanos han tenido un inicio de liga complicadísimo contra Xerez CD, Recreativo y UCAM Murcia, tres aspirantes a todo, y lo han saldado con una nota cercana al sobresaliente. Tras derrotas al equipo de Galiano en la primera jornada, daban la campanada en el Nuevo Colombino y esta semana han vuelto a puntuar, igualando (1-1) contra los murcianos. Siete puntos de nueve posibles y uno de los seis equipos que se mantiene invicto.

Melilla y Deportiva Minera protagonizaron un magnífico duelo en el Álvarez Claro. El arcense Julio Iglesias y Dago pusieron en clara ventaja al conjunto que entrena Alberto Cifuentes, pero en la segunda parte llegó la reacción del equipo de Checa, Javi Vera recortaba distancias a un cuarto de hora del final y Damian Petcoff empataba en el descuento con el adversario jugancon con diez desde el minuto 55 por la roja a Abdel Lah. Siete de nueve también para una Minera que ha arrancado muy fuerte la temporada y que este miércoles se clasificará para la Copa del Rey si elimina al Orihuela en los cuartos de final de la Copa RFEF.

El último empate de la jornada se daba en Chapín entre Xerez DFC y Atlético Malagueño. Los de Antonio Fernández no conocen la victoria tras las tres primeras jornadas disputadas, volvieron a estar poco finos en ataque, fallando hasta tres ocasiones muy claras, y atrás volvieron a dejar dudas a balón parado. El filial malaguista se adelantó en la primera parte en una acción de córner que el colegiado otorga en el acta como gol en propia meta de David Morante. Ekerette Udom establecía el empate a uno, también en una jugada de estrategia.

Los datos

Después de la escasa producción de la segunda jornada (con sólo 16 tantos), la tercera ha igualado el número de goles de la inaugural, un total de 21 con 9 dianas locales y 12 visitantes. Extremadura y Minera, los dos primeros clasificados, son también los equipos con más acierto después de los primeros 270 minutos de juego, con 6 goles cada uno; mientras que Almería B y Estepona son las dos escuadras que menos puerta ven: 1 gol en tres partidos. Xerez DFC, Malagueño y Antoniano, con cinco dianas encajadas, son los conjuntos más goleados.

Clasificación

Cinco equipos no conocen aún la victoria en el curso liguero, siendo los que ocupan los puestos de descenso a Tercera RFEF: Xerez DFC, Malagueño, Lorca Deportiva, Estepona y Antoniano. Recreativo, Yeclano B y Almería B no han empatado aún y los que se mantienen invictos son Extremadura, Minera, Puente Genil, La Unión, Linares y Águilas.

Expulsiones

Cuatro cartulinas rojas ha habido este fin de semana, dos rojas directas y dos expulsiones por doble amarilla. El atacante del Melilla Abdel Lah fue expulsado en el minuto 55 del choque conta la Deportiva Minera por "golpear con los tacos de su bota el rostro del adversario a la altura de la cabeza, estando el balón en disputa, poniendo en peligro la integridad física del jugador, el cual tuvo que ser atendido, pudiendo continuar tras la asistencia". Con roja directa también fue expulsdo el delantero del Real Jaén -próximo rival del Xerez DFC- Agus Alonso, en su caso por "golpear con su brazo la cara de un adversario sin estar en disputa el balón y con uso de fuerza excesiva". Por doble amarilla, tampoco acabaron sus respectivos partidos Víctor Mera, de La Unión Atlético; y Jeremy Socorro, del UCAM Murcia.