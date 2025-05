El Xerez Toyota apura ante el filial del Córdoba sus opciones de ser segundo

Último partido de la liga regular en el Grupo 5 de Segunda B. El Xerez Toyota Nimauto encara en el Ruiz-Mateos este sábado (18:00) ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad B un partido importante de cara a sus opciones de afrontar con más garantías un play-off de ascenso a Segunda que ya tiene amarrado. La segunda plaza está en juego, aunque no será nada fácil conquistarla.

Los de Isco Torres, terceros con 65 puntos, necesitan un triunfo frente a un filial capaz de lo mejor y de lo peor, que en la primera vuelta le creó problemas serios en un compromiso que le ganó por 3-1 y, además, precisan un tropiezo de Avanza Jaén, segundo con un punto más, en su choque como local con el ADYO Asociación Deporte y Ocio, un adversario ya descendido y penúltimo.

Mientras, Oleoinnova Mengíbar FS, cuarto con 64 unidades, debe disputar otro encuentro factible frente al igualmente descendido Sima Granada. Por su parte, el filial de ElPozo de Murcia ya tiene asegurada la primera plaza. El campeón del Grupo 5 espera conocer su rival para el primer cruce de la fase de ascenso. Lo normal es que se enfrente a Mengíbar con ventaja de cancha y jiennenses y xerecistas se crucen en la otra eliminatoria con el factor campo por decidir.

El técnico del cuadro azulino afronta el partido resignado respecto a la clasificación, pero con la ilusión intacta y con ganas de responder. El preparador isleño asume que "tenemos complicado remontar algún punto en la clasificación, ya que no dependemos de nosotros y nos enfrentamos a un rival que es fuerte, es un filial de un equipo de Primera División. Para nosotros, eso sí, es una excelente prueba para ver en qué condiciones llegamos al play-off".

Bajo su punto de vista, "el equipo está trabajando bien, llegamos con todos los jugadores disponibles, que es importante, y con la mente puesta en hacer un buen final de liga. Contamos con una plantilla con jugadores muy experimentados y ahora es cuando debemos decir aquí estamos nosotros. Vamos a tratar de ganar este encuentro para llegar en las mejores condiciones posibles".

Isco, igualmente, no oculta que "realmente, ya pensamos un poquito más en el rival que nos puede tocar en el play-off y tenemos muchas ganas de que llegue la próxima semana para abrir la fase de ascenso. No obstante, debemos centrarnos también en este partido, que es importante, y pueden pasar cosas. Lo afrontamos con ilusión y el equipo dará la talla para, como he comentado antes, llegar en las mejores condiciones posibles al play-off"·