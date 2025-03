El Xerez Toyota empata a tres su partido aplazado en Alcalá, pero ya es líder en solitario

El Xerez Toyota Nimauto recuperó este jueves por la noche en el Pabellón Distrito Sur de Alcalá de Guadaira los 28 minutos que le restaban del partido ante el Energy Alcalá FS correspondiente a la 18ª jornada de liga del Grupo 5 de Segunda B, que fue aplazado el pasado 28 de enero cuando el marcador era favorable a los xerecistas (1-3) por las malas condiciones de la pista debido a la lluvia. Los azulinos no pasaron del empate a tres, al encajar dos goles tras la reanudación de la cita.

Kike (2') y Joselito, por partida doble (7' y 11') habían anotado para el combinado xerecista y, en la reanudación, Buendía (29) y Rojas (39) firmaron la igualada. El punto conquistado les permite convertirse en líderes en solitario con 62, uno más que ElPozo, que se queda con 61, y tres más que Avanza Jaén, tercero con 59.

Isco Torres, técnico del cuadro azulino, ha calificado el empate como "agridulce", al tiempo que ha destacado el trabajo realizado por sus jugadores. "No pudimos pasar del empate en la reanudación de los 28 minutos que quedaban pendientes. Fue un partido atípico por el número de minutos jugados, por la propuesta que sabíamos nos iba a hacer el rival y, además, porque tuve que vivirlo desde la grada al estar cumpliendo la sanción de la pasada jornada. Fue un choque extraño, con muchca historia interior, hubo momentos de desorden en los que me hubiese gustado estar cerca de los míos. No pudo ser y empatamos".

Bajo su punto de vista, "habíamos preparado bien la defensa de cinco contra cuatro porque pensábamos que era lo que podían utilizar desde el incio y así fue. Fueron 28 minutos de juego con portero-jugador, el equipo hizo un gran esfuerzo defensivo, nos generaron muy pocas ocasiones, sólo algunos tiros exteriores o laterales que atajó bien Kako, pero no fuimos capaces de enlazar eso con un buen juego ofensivo cuando nos tocaba tener el balón y buscar la portería rival" y añade: "Tuvimos algunas posesiones largas y buenas, pero se nos olvidó buscar la portería rival y eso nos fue lastrando".

El preparador isleño detalla igualmente que "con ese planteamiento del rival, teníamos que estar muy atentos para minimizar las pérdidas, para conceder muy poco y ahí dimos ciertas facilidades. De hecho, los dos goles llegan por desajustes. El primero nos lo hicieron en un penalti tras una pérdida en campo propio innecesaria y el del empate en otra pérdida en media pista cuando estábamos saliendo en transición. Antes, habíamos defendido bien en inferioridad por una expulsión de Manu, pero tuvimos luego la mala fortuna de esa pérdida que nos condenó y nos llevó a la igualada. De ahí al final, ya quedaba muy poquito tiempo, memos de un minuto y medio, decidimos ir a por el partido, aunque el empate nos valía para ponernos líderes en solitario. Pusimos portero-jugador, tuvimos un par de llegadas importantes con varios lanzamientos laterales de Constantino, a los que en otras ocasiones le hemos sacado bastante provecho, pero el portero rival estuvo acertado y ahí murió el partido. Es un empate agridulce, dulce porque somos líderes, pero amargo porque era un partido que teníamos encarrilado con 1-3. Sabíamos que era un partido en el que todo podía cambiar y así fue".

Esta semana hay parón y no hay competición, por lo que los xerecistas ya están centrados en preparar el derbi ante el Cádiz Virgili en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz del próximo sábado 5 de abril a las 20:00. Los amarillos rompieron la pasada semana una racha de cuatro partidos seguidos perdiendo con una goleada para el Sima Granada por 4-9.