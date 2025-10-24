Xerez Toyota Nimauto-Virgili Cádiz: derbi en la cumbre en el Ruiz-Mateos

Segundo contra tercero en el polideportivo Ruiz-Meteos, un derbi en la cumbre en la séptima jornada de liga del Grupo 5 de Segunda B. El Xerez Toyota Nimauto recibe este sábado (20:15) al CD Virgili en una apasionante cita en la que está en juego la segunda plaza y hasta el asalto al liderato si los azulinos son capaces de ganar y el Alchoyano del jerezano Jesús Azurmendi, que se ha convertido en una de las escuadras revelación de la categoría pese a ser un recién ascendido y marcha quinta, es capaz de hacer daño al líder Mengíbar en su cancha. La tabla la encabeza el equipo jiennense con 15 puntos, seguido por el xerecista con 14 y terceros son los gaditanos con una docena de unidades.

El partido ha sido declarado ‘día de ayuda al club’ y la afición no fallará para apoyar a una escuadra azulina que viene de empatar a cuatro ante el filial de ElPozo Ciudad de Murcia en la pasada jornada, igual que si rival, que firmó unas tablas en el feudo del Construcciones Pinatar B. Los precios son accesibles para todos los aficionados. Los socios Premium no pagan, mientras los socios adultos tendrán que abonar 4 euros y los socios infantiles (de 5 a 14 años) tampoco pagan. Las entradas para los no socios adultos cuestan 6 euros y para los no socios infantiles 4.

Con ganas de revancha

Isco Torres, que cuenta con toda su plantilla disponible, afronta el encuentro ilusionado y afirma que "es un partido bonito, de los que hacen afición, un derbi que se ha convertido en un clásico en los últimos años y en el que seguramente se vivirá un gran ambiente en el pabellón. Estamos ya deseando que llegue la hora del partido para mostrar nuestro mejor nivel, tenemos muchas ganas de hacer un bien nuestro trabajo frente a un rival que domina bien todas las situaciones del juego, al que conocemos bien y ya vimos la temporada pasada de lo que es capaz. Aquí, ganamos nuestro partido, pero allí encajamos una derrota dura, que no nos gustó y tenemos ganas de sacarnos la espinita, aunque son temporadas y plantillas distintas. Nuestro objetivo es intentar hacer las cosas bien, pelear y luchar porque así tendremos más opciones de ganar el partido".

El entrenador de los xerecistas considera que su equipo "llega bien a pesar del empate de la semana pasada, ya que después de como se dieron las circunstancias el empate fue valioso. Insisto, afrontamos el partido con ganas de hacerlo bien ante nuestra afición. Nos vamos a medir a un equipo que se ha reforzado bastante bien y que lo está haciendo bien. Los dos expondremos lo máximo para sumar los tres puntos. Estamos muy mentalizados para seguir en lo más alto de la tabla, estamos a un punto del líder y vamos a intentar seguir ahí o incluso colocarnos primeros si nos favorecen los resultados. En este tipo de partidos todo se iguala y no hay momentos de forma, aunque este año llegamos los dos equipos en un buen momento y parejos, por lo que el encuentro se presenta más atractivo".