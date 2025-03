Antonio Garamendi: "Andalucía tiene mucho que decir en la industria de defensa"

Sevilla/El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha señalado este jueves en Sevilla que Andalucía "tiene mucho que decir" en el nuevo escenario que ha abierto la Unión Europea en materia de defensa, ya que la comunidad concentra uno de los principales focos de esta industria a nivel nacional y "ha roto un techo de cristal que era el de la falta de confianza". "Ahora genera confianza, trae moderación y tranquilidad, y buena gestión fiscal", ha asegurado.

En el foro 'Andalucía en positivo, la empresa liderando el futuro' organizado por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), ha advertido de que la política de Trump "no es una autarquía, es imperialismo", por lo que ha insistido en la necesidad de que Europa refuerce su seguridad. En este ámbito, ha recordado que España invierte en defensa el 1,26% del PIB con el compromiso de llegar al 2% del gasto en el año 2029, aunque la UE pide llegar al 3%, por lo que ha asegurado que "todavía hay muchísimo recorrido".

"Hay muy buenas empresas y eso es una oportunidad para esta industria", ha apuntado el presidente de la CEOE, al tiempo que ha reclamado que los dos grandes partidos en España "tienen que estar sentados el tiempo que sea y llegar a las conclusiones de verdad" en un asunto de tanta importancia como es el nuevo escenario de 'rearme' para garantizar la seguridad de Europa.

Al hilo de esta cuestión, el presidente de la CEA, Javier González de Lara, también ha señalado que Andalucía puede "jugar un papel trascendente" en la industria de defensa, ya que puede aportar tecnología y empresas punteras en esté ámbito instaladas en esta comunidad desde hace años. No obstante, el presidente de la CEA ha sostenido que es necesario contar con una estrategia global común de defensa en la UE, que no a día de hoy "no tiene" porque "no está entrenada" en la carrera armamentística.

Sobre este mismo asunto, ha reflexionado el director general de la ingeniería andaluza Ghenova, Francisco Cuervas, durante su intervención en el evento, quien ha valorado que la comunidad está muy bien posicionada y parte con ventaja para tener un rol relevante en el impulso de la UE a la industria de la defensa, tanto en el campo aeronáutico con Airbus y General Dinamics, como en el naval con Navantia, aunque ha reconocido que el sector tiene que ganar tamaño y músculo financiero.