El presidente de la empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, renuncia a la reelección

Cádiz/El presidente de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas, ha informado al comité ejecutivo y la junta directiva de la organización de su decisión de no concurrir a las próximas elecciones que están previstas para el mes de mayo. El dirigente empresarial cerrará así una etapa de 12 años y tres mandatos consecutivos al frente de la organización empresarial de la provincia de Cádiz.

"He tomado la decisión de no presentar mi candidatura a las próximas elecciones a la presidencia de la Confederación. Una decisión profundamente meditada, cargada de emoción, pero también de convicción. Concluyo una etapa de 12 años al frente de la presidencia y casi 39 años de compromiso continuado con esta casa, en la que también ejercí, como algunos recordarán, como secretario general y como vicepresidente ejecutivo", ha expresado Sánchez Rojas, que mantendrá su cargo como vicepresidente de la Conferederación de Empresarios de Andalucía (CEA). El jerezano preside la Cámara de Comercio de Jerez y ostenta, además, la presidencia del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio.

Entiende el todavía presidente que una organización como la CEC que ha superado los 45 años de historia debe "abrirse a nuevas formas de liderazgo, a nuevas miradas, a nuevas maneras de hacer", una renovación no solo saludable, según sus palabras, sino necesaria. "Y en este momento, estoy convencido de que la Confederación está preparada para afrontar una nueva etapa con prestigio, con solidez y con una influencia más que consolidada", ha apuntado.

Tras la comunicación -primero el comité ejecutivo y, a continuación, a la junta directiva, en dos reuniones mantenidas en Jerez- de su decisión de no presentarse a las elecciones, los órganos de gobierno han apoyado de forma unánime la candidatura del actual vicepresidente, Andrés Santos Cordero. Este apoyo implica el respaldo de los distintos sectores empresariales: construcción, bodegas, hostelería, transporte, industria y auxiliares, comercio, agencias de viaje y sector marítimo, entre otros; así como de las organizaciones territoriales, las mujeres y los jóvenes empresarios, empresas de medioambiente, sanitarias, de la distribución, o los sectores del metal.

La junta directiva ha aprobado el inicio del calendario electoral, con la convocatoria para elegir nueva presidencia en la fecha del 7 de mayo, fecha en la que finalizará el mandato de Javier Sánchez Rojas. El presidente ha agradecido a los miembros de la junta directiva el respaldo y la lealtad que le han brindado a lo largo de sugestión. "Solo tengo palabras de gratitud hacia todos los que me han acompañado durante este largo recorrido: a los presidentes que me precedieron y de los que aprendí, a los directivos con los que he compartido camino, a los profesionales de la CEC y, sobre todo, a los empresarios que han confiado en este proyecto común", ha expresado.

Sánchez Rojas defiende el papel actual de la CEC, "el referente indiscutible del tejido empresarial de la provincia", con una "voz reconocida, respetada y escuchada", fruto del trabajo colectivo de mujeres y hombres que hacen empresa, a su juicio. A ello añade la labor unos equipos técnicos de primer nivel y de unos equipos comprometidos con el futuro de Cádiz. "Gracias a todos por haber hecho posible una etapa tan fructífera, tan llena de retos superados y objetivos cumplidos. Me marcho con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de haber contribuido con humildad al crecimiento y a la defensa de los intereses empresariales de nuestra tierra", ha concluido.

Respaldo a la candidatura de Andrés Santos

Por su parte, los miembros de la junta directiva han reconocido la labor de Javier Sánchez Rojas, valorando su dedicación a la CEC y su papel clave en la defensa de los intereses empresariales y en la interlocución con los agentes sociales. Al mismo tiempo, han manifestado su respaldo a la candidatura de Andrés Santos.

No obstante, sin perjuicio del apoyo que ha recibido la candidatura de Andrés Santos, se seguirán los requisitos y plazos exigidos por los estatutos de la CEC, por lo que se abre el proceso electoral y el plazo para la designación de posibles candidatos de cara a la asamblea electoral que se celebrará en mayo, previa obtención de los avales necesarios.