Toni Valero en Jerez: "La forma más simple y poderosa de revertir la situación es yendo a votar"

El coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, ha participado este jueves en Jerez en un encuentro con distintas organizaciones sindicales. Antes de la reunión ha comparecido acompañado por el candidato de La Confluencia en Jerez, Raúl Ruiz-Berdejo, y la número 2, Kika González.

Valero ha aprovechado su visita a la ciudad para recalcar que las elecciones del próximo domingo "son fundamentales porque nuestros pueblos y ciudades afrontan gravísimos problemas derivados de una entrada de la economía especulativa de la mano del PP, que está acabando con los servicios públicos y con el pequeño y mediano comercio, está elevando el precio de la vivienda y también, cómo no, el calentamiento global que necesita respuestas firmes desde los ayuntamientos".

Por estos motivos, el coordinador andaluz de IU ha querido lanzar un claro mensaje: "La forma más simple y a la vez más poderosa y más contundente para revertir la situación y mejorar nuestros pueblos y ciudades es yendo a votar. Las familias trabajadoras tienen una herramienta fundamental, poderosísima, para cambiar su realidad y mejorar su vida que es yendo a votar".

"Nosotros y nosotras les pedimos el voto porque queremos proteger a las familias trabajadoras, porque queremos proteger el pequeño y mediano comercio y porque queremos proteger el entorno natural de nuestros pueblos y ciudades", ha insistido Toni Valero, añadiendo que "lo queremos hacer, evidentemente, de la mano de todos y todas que se quieran unir con nosotros y con nosotras el próximo 28 de mayo con su voto".

En este sentido, el coordinador de IU en Andalucía ha asegurado que "no un momento de ese voto protesta, creo que es un momento del voto de las soluciones. Creo que es un momento en el cual no se vota solo para quejarse, hay que votar para traer soluciones a los problemas reales de la gente". "Aquí no queremos hacer una coalición un grupo de cabreados, aquí queremos hacer y estamos haciendo un grupo de personas que aportan soluciones y victorias a la clase trabajadora", ha puntualizado.

Por todo ello, Toni Valero ha afirmado en Jerez que "el voto más útil de la izquierda es el voto a IU y sus confluencias, porque ese es el voto que mantiene nuestros principios, que mantiene nuestros valores y, a su vez, que aporta victorias concretas a la vida de la gente de la clase trabajadora". Por tanto, "el próximo 28 de mayo llueva, truene o haga calor, todos y todas tenemos que votar, tenemos que cambiar nuestros pueblos y ciudades con el voto de IU".

Encuentro de IU con representantes sindicales en Jerez

Ante de mantener el encuentro, Raúl Ruiz-Berdejo ha explicado que la reunión con los comités de empresa y los representantes de los trabajadores de los servicios públicos que presta el Ayuntamiento se iba a celebrar "para terminar de afianzar lo que nosotros hemos llamado alianza de clases". "Durante todos estos años hemos estado siempre trabajando junto a los trabajadores y trabajadoras que prestan nuestros servicios públicos, también en garantía de que estos servicios se prestaran de la mejor manera posible, y, prueba de ello es que los representantes de los trabajadores y las trabajadoras que prestan esos servicios vienen hoy en la lista electoral que se presenta a las elecciones por La Confluencia", ha desvelado.

El candidato a la Alcaldía de Jerez ha subrayado que "no es casual que las trabajadoras de ayuda a domicilio, los trabajadores del servicio de recogida de basuras, las limpiadoras de nuestros centros escolares, las teleoperadoras, Mercajerez... que todos estos colectivos estén representados en nuestra lista electoral".

Asimismo, ha hecho hincapié en una cuestión "fundamental" y es que, "en estas elecciones en las que el voto va a estar tan polarizado, el PP representa la amenaza a los servicios públicos, a los derechos de los trabajadores y a cómo se están prestando estos servicios". "Frente a eso, la candidatura de La Confluencia formada por IU y Ganemos da la garantía del respeto a los derechos de los trabajadores públicos. Lo hemos demostrado, si el PP era el partido de la privatización del agua, nosotros somos quienes municipalizamos el servicio de ayuda a domicilio, triplicamos el alcance de este servicio y dignificamos las condiciones de las empleadas", ha rememorado.

De cara a las elecciones del próximo domingo, al igual que el coordinador andaluz, ha destacado la importancia de "ir a votar. Hay que votar para garantizar un gobierno que respete el servicio público y los derechos de los trabajadores. Y esa opción, la única que garantiza un gobierno de izquierdas de verdad en esta ciudad, un gobierno capaz de tirar del PSOE para aplicar políticas valientes que mejoren la vida de la gente es La Confluencia". En este punto, además, ha alertado de que "todo lo que sea la dispersión del voto en otras fuerzas minoritarias puede dar como resultado final el ascenso a la Alcaldía de Jerez de la derecha, de la ultraderecha, con lo que esto supondría de peligro y amenaza para los servicios públicos y el conjunto de los trabajadores".

Igualmente, Kika González ha asegurado que desde La Confluencia "tenemos el claro compromiso con los trabajadores y las trabajadoras también en los servicios municipales". "Entendemos que es una manera de proteger las garantías laborales de todos y todas es que en el pliego de condiciones para la contratación metamos cláusulas sociales en la que se garantice", ha dicho.

La número 2 ha explicado, además, que una vez ya contratada las empresas o las concesionarias es necesaria una fiscalización de los pliegos de condiciones "porque si no luego esto se convierte en un terreno absolutamente favorable a la privatización y a la explotación de los trabajadores y las trabajadoras". Aun así, ha recordado que "nosotras somos partidarias de prestar los servicios el máximo posible desde lo municipal y sólo externalizar aquello que que no podamos asumir desde lo público".