"Nos presentamos a las elecciones para formar parte del próximo gobierno de Jerez "

Raúl Ruiz-Berdejo es el candidato de La confluencia de la gente, la denominación oficial de la coalición integrada por Izquierda Unida y Ganemos Jerez para las elecciones municipales del próximo domingo. Trabajador de la radiotelevisión pública Onda Jerez, es concejal del Ayuntamiento de Jerez desde 2015.

En la radiotelevisión municipal, ha realizado programas deportivos, de entretenimiento, culturales e históricos. También fue el presidente de su comité de empresa entre 2007 y 2015 cuando la radiotelevisión pública estuvo gestionada mediante una empresa municipal (Jecomusa). Afiliado al sindicato Comisiones Obreras, ha publicado tres libros.

Esta será la tercera vez que se presente como candidato a la Alcaldía. Ya lo hizo con Izquierda Unida en 2015 y con Adelante Jerez, el nombre que llevó la coalición de IU y Podemos, en 2019.

Esta es la tercera vez que se presenta como candidato a la Alcaldía en unas elecciones en Jerez. ¿Qué le ha movido a dar el paso nuevamente para encabezar una candidatura, esta vez en coalición con Ganemos Jerez?

La motivación a nivel personal es que sigo creyendo que hay que cambiar las cosas. Sobre todo, me ha movido el convencimiento de que, después de ocho años de trabajo, compromiso e implicación, hay muchos colectivos que esperaban este momento para devolvernos la confianza y el cariño que le hemos dado. Son las terceras elecciones y esperemos que esta sea la vencida.

Al igual que con otros candidatos de los partidos de izquierda que se presentan, le pregunto por los motivos por los que únicamente Izquierda Unida y Ganemos Jerez han alcanzado un acuerdo para concurrir en coalición. ¿Por qué no fue posible la coalición con el resto de partidos?

Hemos demostrado que eran posibles los acuerdos. Izquierda Unida y Ganemos lo hemos demostrado, aunque hay cuestiones políticas que nos diferencian del resto de organizaciones. Ellos deberían dar los motivos por los que no se han querido sumar a una candidatura única a la izquierda del Partido Socialista. Sí existen, de algún modo, diferencias con otras formaciones que se han reflejado en la imposibilidad de alcanzar acuerdos. Ahora, en estas elecciones, todas las organizaciones vamos a decir lo que queremos hacer y cambiar. Pero hay una diferencia respecto a aquellas que lo han hecho durante estos años. Hay dos formas de hacer políticas a la izquierda. Hay una izquierda que pía, que critica y que dice cómo se tienen que hacer las cosas. Y hay otra izquierda que, además de ser crítica, se arremanga e intenta aprovechar el espacio que conquista en las instituciones para transformarlo en avances para la ciudad. Ahí es donde nos hemos encontrado Izquierda Unida y Ganemos. Todos llegamos con una mochila a estas elecciones, incluidas todas las fuerzas de la izquierda que se han presentado a estas elecciones porque todas han tenido representación en el Ayuntamiento. Ahora toca abrir esas mochilas para ver qué llevan cada una. Nosotros sacamos procesos de municipalización de servicios públicos, peatonalización de espacios públicos, mejoras de derechos de los trabajadores, avances en la prestación de los servicios públicos, la conversión de Cuartillos en pedanía, la ordenanza del taxi, apuestas por la cultura como el Xera Festival o Intramuros, la Feria de la Economía Social... En definitiva, que cada uno vacíe su mochila para ver qué ha hecho cada organización política en estos cuatro años. Esa es la prueba del algodón y lo que nos acerca y nos aleja de unos y de otros.

¿Fue complicado cerrar un acuerdo entre Izquierda Unida y Ganemos?

Fue difícil en un primer momento cuando las conversaciones fueron a tres bandas. En el momento que nos sentamos los dos en una mesa alcanzamos el acuerdo sin mayor complicación porque estamos convencidos de que es una responsabilidad con la izquierda en Jerez y porque tenemos una visión muy similar de cómo hacer política en el Ayuntamiento de Jerez.

Tres papeletas a la izquierda del PSOE pueden penalizar bastante...

No es lo deseable. Por eso, entendimos que es una cuestión de responsabilidad con la izquierda en la ciudad. Que cada formación política se mire en un espejo y diga hasta qué punto está favoreciendo que de verdad haya un gobierno de izquierdas en la ciudad. Nosotros vamos a transformar nuestros votos en concejales y, más allá de otras consideraciones, cada uno debería ver a dónde va a dirigir el voto de izquierdas y a quién va a terminar beneficiando.

¿Cómo ha sido la relación con el PSOE en estos ocho años de gobierno? Tanto Izquierda Unida como Ganemos han colaborado activamente con el ejecutivo...

Siempre es difícil entenderse con el PSOE. Hemos tenido muchos tiras y aflojas, con momentos de mucha tensión. Lo vivimos, por ejemplo, con la privatización del servicio de abastecimiento de agua en las entidades locales autónomas. Pero siempre hemos tenido claro que, más allá de los disensos, es importante explorar vías de acuerdo para avanzar en las políticas que entendemos necesarias para hacer crecer la ciudad. Al principio de la entrevista le decía que me presentó por tercera vez para recoger los frutos de lo que hemos sembrado durante tantos años. Nos sentimos orgullosos porque a estas elecciones no solo van juntos IU y Ganemos, sino que también van muchos comités de empresa como la ayuda a domicilio, la limpieza de colegios, las operadoras de Majorel, el servicio de información municipal, el hospital... esto no es casualidad. Ni tampoco lo es que vengan gente del movimiento asociativo. Esto no es más que el reflejo de que la izquierda social, sindical y política apuesta por La confluencia y es el resultado de muchos años de trabajo y de entender la política desde la crítica y la defensa seria de nuestras posiciones, pero también desde la responsabilidad para alcanzar acuerdos.

En el caso de que se diera la suma tras las elecciones del domingo, ¿estarían dispuestos a entrar en el gobierno de la ciudad?

Nos presentamos a estas elecciones para formar parte del próximo gobierno de Jerez. Entendemos que los socios con los que nos presentamos en anteriores ocasiones imposibilitaron que esto fuera así. Pero tenemos claro que, a partir del 28 de mayo, vamos a tener un gobierno de izquierdas del que va a formar parte La confluencia de Izquierda Unida y Ganemos Jerez.

¿Se arrepiente de haber participado en el proyecto de Adelante Jerez?

De todo se saca un aprendizaje, tanto las organizaciones como a nivel personal. Nosotros entendimos que aquella coalición con Podemos, donde también estaban los anticapitalistas que ahora están en Adelante, partía de unos cimientos inestables ya que no terminábamos de estar de acuerdo sobre cómo utilizar el espacio que alcanzáramos en las instituciones. Izquierda Unida siempre ha tenido una vocación de gobierno y teníamos claro que, si los números daban, debíamos formar parte del gobierno porque las políticas de cambio se hacen desde dentro. Pero nuestros compañeros de coalición eran totalmente reacios a eso. A partir de ahí, era cuestión de tiempo que surgieran diferencias cuando se diera el escenario. Eso ahora no ocurre porque tanto Izquierda Unida como Ganemos tenemos claro no solo caminar juntos, sino que sabemos a dónde queremos llegar. Estoy convencido de que La confluencia es un proyecto que nace ahora y que tiene largo recorrido.

¿Qué destacaría de Kika González, la número dos de su candidatura?

En nuestra candidatura no hay un número uno ni una número dos. El gran aval de nuestra candidatura es que contamos con dos números uno y llevamos 37 hombres y mujeres comprometidos con la ciudad. Son referentes en su trabajo y en los movimientos sociales. Kika tiene una profunda convicción, una luchadora que ha mostrado su compromiso con la ciudad y que durante años ha hecho política en la ciudad de manera responsable y con el compromiso de su propuesta política. Si bien es cierto somos de organizaciones distintas y hemos tenido diferencias puntuales, en lo fundamental hemos estado de acuerdo. A Kika la veo no solo como una compañera, sino que los de Izquierda Unida y Ganemos hemos sido compañeros y hemos estado en la misma trinchera. Por eso pensamos que en este momento de responsabilidad teníamos que apostar por los elementos que nos acercan en lugar de aquello que nos separa.

¿Cree que el Ayuntamiento, económicamente hablando, tiene solución?

Es muy importante que este ayuntamiento empiece a gestionar el problema de la gran deuda que tiene que es cierto que limita bastante la gestión y la capacidad de hacer política. Es imprescindible arreglar el problema de raíz, no solo con préstamos ICO que solo sirven para echar el balón hacia delante. Hay que sentarse con el Ministerio de Hacienda y abordar, por un lado, la financiación de los ayuntamientos, que somos la administración que presta más servicios a los ciudadanos y la que menos dinero recibe, y la deuda. Estamos en un país que se ha pagado la deuda de la banca, pero el Estado no ha tenido la sensibilidad de abordar la deuda de los ayuntamientos, que tienen este problema por un sistema de financiación fallido. Es imprescindible garantizar la prestación de servicios y que los ayuntamientos sean capaces de dar respuesta a los problemas de la gente. Más allá de la deuda, lo que nos preocupa es esto: cómo conseguir hacer políticas para mejorar la vida de la gente. Y hay mucho margen de mejora en este sentido en el Ayuntamiento de Jerez. Hace falta más determinación y mayor liderazgo político que ha tenido hasta ahora.

¿Qué políticas considera que deben ser prioritarias para ejecutar en el próximo mandato?

Hay políticas fundamentales cuyos debates se han ido postergando. Una es la reorganización administrativa del término municipal. Es muy extenso y tiene distintas realidades. Las entidades locales autónomas tienen un convenio de financiación que no está a la altura de los servicios que prestan y hay que pensar también las relaciones con las barriadas rurales. Tenemos que pensar el marco de prestación de servicios públicos para las personas que viven fuera del núcleo urbano, donde hay una gran insatisfacción. Por otro lado, tenemos un gran problema en materia de vivienda. Tenemos un plan municipal de vivienda y suelo que es una herramienta muy válida que hay que echarlo a andar. Tenemos que ampliar el parque público de viviendas, tenemos que aplicar políticas de reforma de viviendas y tenemos que adquirir viviendas para ofrecer un proyecto de vida en esta ciudad. Hay que abordar también el modelo productivo. Esta es una ciudad que vive del sector servicios y del turismo, muy localizado en determinadas fechas del calendario. Hay que luchar por la desestacionalización y hay que ofrecer un turismo patrimonial, medioambiental y paisajístico para que nos visiten no solo en Semana Santa, Navidades o Feria. Y hay que hacer una apuesta definitiva por empezar a impulsar un sector industrial que nos permita transformar el potencial que tenemos en nuestro sector agrario. Es imprescindible echar a andar el parque tecnológico, que ha sido responsabilidad de los dos grandes partidos y que siguen echándose la pelota uno al otro. Esta ciudad sigue pendiente de un proceso de reindustrialización prometido que nunca se ha ejecutado. Tenemos que empezar a construir el Jerez de los próximos 20 y 30 años, no es algo de corto alcance. Hay debates que transcienden o que van más allá del próximo mandato, aunque algunos frutos se puedan recoger en las siguientes elecciones municipales. Es una cuestión de responsabilidad y con las nuevas generaciones de jerezanos que esperan que trabajemos para que puedan desarrollar aquí su proyecto de vida.

De empleo, siempre se habla mucho, pero seguimos a la cola...

Necesitamos una estrategia de empleo. Esta ciudad vive de la inercia del turismo. No hay un plan para generar empleo a medio y largo plazo. Tenemos infraestructuras, tenemos suelo industrial competitivo y bien conectado, estamos en un enclave privilegiado... Y ahí es dónde debe estar el liderazgo político. El Ayuntamiento debe sentar a los actores en una mesa y poner en valor todo lo que tenemos y podamos hacer. Hay que dar oportunidades a las empresas que quieren venir a Jerez. Tenemos un enorme potencial y hay que ponerlo en valor, pero lo que no podemos es seguir viviendo de la inercia y de lo que nos vaya cayendo a través del turismo y de las fiestas. Y por otro lado, hay que fomentar el cooperativismo y la economía social, que es el futuro. Además, desde la administración pública tenemos que poner en valor el empleo que generamos. Los servicios que ofrece el Ayuntamiento son importantes porque generan empleo y de calidad.

Ahondemos en el problema de la vivienda. ¿Cómo se puede ofrecer vivienda asequible en la ciudad?

Tenemos que ejecutar la nueva Ley de Vivienda del Gobierno central. Es un primer paso fundamental. Y por otro lado es imprescindible que pongamos todos los instrumentos a nuestro alcance para tratar de topar los precios. Tenemos que ampliar el parque público adquiriendo viviendas a través de la empresa pública de vivienda. Hay que echar a andar ese plan municipal de vivienda y suelo, en cuya redacción trabajamos intensamente. Es un plan a largo alcance que debe estar por encima de la confrontación entre los partidos. Y es momento también de tomarse en serio la idea de que sean los ayuntamientos quienes gestionen las viviendas del banco malo.

¿Y qué hacemos con el centro histórico? ¿Hay un problema con el turismo?

Es imprescindible poner coto pues, si bien no termina de ser un problema perceptible, da síntomas de que puede serlo en no mucho. Hay que regular la proliferación de apartamentos y viviendas turísticas. Se han dado pasos en ciudades como Cádiz, donde cogobernamos, en ese sentido. Es el modelo por el que hay que apostar. ¿Significa esto que en Jerez no debe haber apartamentos turísticos? No. Esto significa que debemos mantener un equilibrio. La gente que viene a visitarnos no viene a un parque temático, quiere impregnarse de la experiencia de convivir con los ciudadanos. Hay que rehabilitar el centro histórico, pero permitiendo que sea habitable. Si se alcanza el equilibrio, la experiencia de visitarnos será mucho más enriquecedora. ¿Qué turismo queremos? ¿El de Magaluf o que vengan a disfrutar de Jerez? La respuesta es clara.

Algunos de los acuerdos alcanzados con el gobierno del PSOE han estado vinculados a temas culturales. Pero, ¿qué hace falta más?

Para que Jerez sea una capital cultural es importante que tengamos una oferta variada. Y en eso hemos puesto nuestro grano de arena tanto IU como Ganemos. Es muy importante también acercarla a los barrios para que en La Granja o La Plata pueda disfrutar de una oferta cultural sin tener que desplazarse al centro. Y hay que cuidar mucho al sector cultural. Tenemos un talento cultural que nuestra ciudad no es plenamente consciente. Hay mucha gente desarrollando su creatividad desde la música, las artes plásticas, el cine... es muy importante cuidar ese sector dándole los mimbres necesarios para que pueda germinar. Nuestro compromiso es máximo con la cultura y venimos para trabajar.

En estos días, La confluencia ha presentado un proyecto llamado Jerez Verde. ¿En qué consiste?

El proyecto Jerez verde trata de vertebrar la ciudad con el compromiso de medio ambiente y la sostenibilidad. No solo hablamos de parques y jardines, sino de un modelo distinto. El futuro de esta ciudad pasa por aprovechar el tren de la conciencia ecológica que empieza a haber en la ciudad por hacer ciudades más amables y respetuosas con el medio ambiente. Esto afecta de lleno a los autobuses urbanos porque es necesario una red que funcione. Es imprescindible la peatonalización de espacios, Y hacen faltas jardines e instalaciones públicas que sean oasis ante estas olas de calor que sufrimos. Esto, incluso, nos puede generar un turismo medioambiental comprometido al que no estamos terminando de seducir. Jerez tiene la posibilidad de conformar un gran cinturón verde en torno al centro urbano. El Jerez de dentro de 20 años tiene que estar muy vinculado a la necesidad de apostar por una ciudad verde y respetuosa con el medio ambiente.

¿No cree que se ha echado demasiado alquitrán en este mandato?

Más de la cuenta y no en el lugar que se debiera. Que haya espacios verdes que se hayan alquitranado es una aberración mientras seguimos viendo barrios obreros como el Pago de San José donde solo se hacen remiendos en el asfaltado. Hubiera sido más práctico pavimentar esos barrios que algunos parques. La apuesta no ha sido acertada.