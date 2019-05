“Jerezanos es fruto del desengaño por los partidos políticos”

Jerezanos en Acción se fundó hace dos años como partido de discurso localista. Su alma máter es su candidato, Álvaro de la Calle.

–¿Por qué se funda Jerezanos en Acción?

–Jerezanos nace del descontento con el resto de partidos políticos. Tenemos una ciudad con un potencial enorme y una serie de valores que cualquier otra ciudad desearía tener. Sin embargo, los gobiernos municipales han arrastrado a Jerez al abandono absoluto y la ruina encabezando todos los ránkings negativos. De ahí nace Jerezanos, Para tratar de cambiar la inercia que lleva la ciudad.

–¿Cree que hay hueco en el electorado para el discurso localista?

–Estoy convencido de que sí. Jerez ha estado gobernada en los últimos años por los grandes partidos y, desgraciadamente, lo que han hecho es empeorar la situación ya que se ha aumentado la deuda y los servicios públicos están cada vez peor. Jerez necesita un partido local que no reciba órdenes de estamentos superiores y que sus jefes sean los vecinos.

–¿Su mayor hándicap es dar a conocer su partido?

–El gran reto que hemos tenido desde nuestra fundación es ese. Somos un grupo de personas con muchísima ilusión y un convencimiento de que somos lo que Jerez necesita. Pero tenemos los recursos que tenemos; no tenemos una gran marca que no respalde o ministros que nos acompañen. Somos un grupo de personas que tenemos el reto de darse a conocer con unos recursos y un presupuesto muy limitados. Por eso nos pateamos las calles y recurrimos al boca a boca, a las redes sociales... Hemos comprobado que, cuando nos conocen, les encanta nuestro nuestro proyecto. A pesar de que hay una gran desafección hacia lo político, podemos decir que a la mayoría le convencemos cuando le explicamos nuestro proyecto.

–Perdóneme lo que le voy a decir pero: ¿No es una locura embarcarse en un proyecto político así? Llámelo locura, osadía, valentía...

–[Risas] Es un gran reto, sin duda. Pero Jerez se merece dar este paso. Lo cómodo y lo fácil es quedarse sentado en el sillón de casa y criticar todo el día lo mal que está todo. Y lo fácil es también apuntarse a un gran partido. Nosotros, en cambio, hacemos el triple mortal y medio fundando un partido de la nada. No digo que seamos unos locos pero sí unos valientes.

–¿Qué destacaría del proyecto de Jerezanos en Acción?

–El programa es el programa de los vecinos. A través de reuniones con comerciantes, empresarios, vecinos y entidades, hemos hecho un amplio programa con 250 puntos aunque lo hemos resumido en cuatro puntos básicos. Es un programa real, asumible, sin enormes proyectos... Nos centramos en los servicios públicos municipales, como la limpieza, que actualmente es una pena como está en Jerez. Lo primero que vamos a hacer es una gran limpieza de la ciudad y ya lo he dicho en más de una ocasión: si en seis meses no limpio Jerez me voy a mi casa. También queremos potenciar el transporte público y tenemos que reordenar el Ayuntamiento. En cuanto al empleo hay que favorecer la llegada de empresas facilitando los trámites burocráticos. Y tenemos el gran reto del casco histórico, que queremos repoblar.

–Pero el Ayuntamiento, económicamente hablando, está como está. ¿Cómo se pueden afrontar todos esos proyectos?

–Estamos convencidos de que es posible gestionar porque hay que gastar en lo que realmente la ciudad lo necesita. Tal vez hayan algunos servicios que haya que dejarlos de prestar o prestarlos de otra forma; habrá que estudiarlo paracentrarse en lo fundamental y que la ciudad vuelva a arrancar. No es fácil la situación económica del Ayuntamiento por lo que las administraciones tienen que mirar de una manera especial a Jerez, tanto por sus niveles de paro como por su elevada deuda.

–¿A qué achaca que Jerez lidere los ránkings negativos y sea la última en los positivos?

–Eso se debe, sin duda, a una malísima gestión de los gobiernos de esta ciudad, que lo han hecho realmente mal. Se han dado patadas al balón hacia delante gobernando con un cortoplacismo absoluto. Jerez necesita un consenso y un modelo de ciudad a largo plazo, que nos permita ir arreglando los problemas poco a poco.

–Jerezanos se fundó hace dos años aproximadamente y en este tiempo se ha reunido con numerosas entidades ¿Qué le dicen?

–Hay un gran desafección política y en muchos sitios nos hemos encontrado que no quieren nada con los políticos. De hecho, Jerezanos nace en gran medida de eso, del desengaño por los políticos que han prometido el oro y el moro y que no han resuelto los problemas de la ciudad. Aunque nosotros también hacemos política al crear un partido, nos sentimos gente de a pie; no somos grandes conocidos pero tenemos un gran equipo con grandes profesionales.

–¿Qué medidas son necesarias en favor de las potencialidades que tiene Jerez?

–Un ejemplo, ahora se habla mucho de turismo excelente pero, para lograrlo, tienen que estar las calles limpias, tienen que haber mejores autobuses y más seguridad. Si eso funcione, el turismo podrá ser una pieza aún más importante de lo que ya es. También hay que preguntarse:¿Qué nos ha dado fama mundial? Está claro que son el circuito, el vino, el flamenco y el caballo. Pues las políticas tienen que ir enfocadas a potenciarlas. Pero no solo eso sino que también hay que buscar otras fuentes de ingresos para hacer frente al principal problema de Jerez: el paro.

–¿Y cómo se pueden atraer empresas a Jerez?

–Dentro de nuestras posibilidades, hay que dar facilidades a las empresas que quieran implantarse en Jerez. No es normal que en pleno siglo XXI, se necesite un año para obtener la licencia para abrir un bar. Es lentísimo todo y en nuestro Ayuntamiento más, cuando en otras ciudades se es más ágil.