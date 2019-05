– Ciudadanos viene de ganar en Jerez en las elecciones autonómicas y de ser la segunda fuerza más votada en generales. Estas municipales se presentan como la reválida...

– Nos presentamos en las mejores condiciones posibles. Ganamos en las autonómicas con casi 21.000 votos, contra todo pronóstico, y en generales subimos hasta los 25.000 votos. En estos últimos meses, la tendencia del apoyo para Ciudadanos es alcista. Culminamos cuatro años de mucho trabajo en equipo y mucho esfuerzo. Tenemos la ensalada perfecta para sacar unos buenos resultados el próximo domingo.

–Pero bien es cierto que extrapolar resultados entre elecciones puede ser contraproducente, y más en unas municipales. ¿Cuál es la clave para que Ciudadanos puede dar ese salto en relación con los resultados obtenidos en 2015?

– Es cierto que las municipales tienen unos matices concretos. Nuestra clave no es solo aprovechar el tirón nacional de Ciudadanos sino también nuestro trabajo municipal. Venimos de ser dos concejales que hemos sido capaces de condicionar al gobierno del PSOE en 2016 para que presentara un presupuesto en el primer trimestre, aprobamos un presupuesto en 2017 incluyéndose 50 medidas nuestras, aunque luego Mamen Sánchez decidió no ejecutarlas y que provocó que en 2018 no le aprobáramos el presupuesto. Aparte de eso, pleno tras pleno, día tras día y reuniones tras reuniones con colectivos, nos ha permitido empaparnos de la realidad de Jerez. Hemos presentado más de 300 propuestas en estos cuatro años que han buscado la mejoría de los ciudadanos.

–Usted repite como candidato pero su designación se ha retrasado enormemente. De hecho, trascendió, incluso, que el partido ofreció el puesto a otras personas. ¿Se sintió despreciado o infravalorado por su partido en algún momento de ese proceso?

– En absoluto. Los que nos hemos embarcado en Ciudadanos sabemos cómo funciona. Este es un partido que se alimenta de talento externo de manera permanente. El hecho de que surgieran nombres o que se entrevistaran a distintas personas en Jerez es algo normal; lo hicimos en el pasado, lo hacemos actualmente y lo seguiremos haciendo en el futuro. Nadie debe llevarse a sorpresa cuando estos procesos de búsqueda de talento repercuten en cualquier puesto de la lista, incluido en el número uno. De hecho en nuestra candidatura para estas municipales llevamos a dos independientes entre los cinco primeros puestos. Esto es un proceso de absoluta normalidad y para mí es un orgullo que finalmente el partido haya apostado por mí.

–Pero hubo demasiado ruido durante el proceso de designación de candidato...

– Más que ruido, yo creo que la gente de fuera de Ciudadanos ven estos procesos de búsqueda como algo raro. En otros partidos, el único requisito que piden es tener el carné de afiliado desde chiquitito. Puede sonar raro cuando decimos que estamos en la permanente búsqueda de personas para la candidatura pero Ciudadanos está aquí para hacer las cosas de manera diferente.

–El partido le ha compensado en esta campaña con la presencia de Juan Marín en la pegada de carteles y con la “implicación personal” de Inés Arrimadas a su campaña...

– No es compensación sino que Ciudadanos está apostando desde hace tiempo por Jerez. Juan Marín ha venido muchísimas veces; le recuerdo una pues ya estuvo en enero de 2015 cuando se constituyó la agrupación de Jerez. E Inés Arrimadas está volcada con Jerez y es una fija cada Feria. Nosotros estamos muy agradecidos porque son dos grandes activos de Ciudadanos; una le ganó al independentismo en Cataluña y el otro al socialismo en Andalucía. Vienen a apoyar una candidatura que va a acabar con el bipartidismo que tenemos en Jerez desde hace muchísimos años.

–Ciudadanos ha realizado bastantes cambios en la lista electoral respecto a la de 2015...

– Nuestra lista tiene todos los ingredientes para lograr el éxito. Agradezco que se haya vuelto a confiar en mí para encabezarla y me acompañan gente de la sociedad civil con mucha experiencia en la empresa privada y en la pública que vienen a aportar su conocimiento de la ciudad. Estefanía Brazo, Manuel Méndez, Jesús García y Esther Mariscal, que ocupan los primeros puestos, son perfectos conocedores de la realidad local. Ya en estos cinco primeros puestos se refleja la calidad, que también la hay en el resto de puestos, por supuesto, hasta el 27. Es una candidatura de éxito.

–En este mandato que está a punto de concluir Ciudadanos pasó de tener una actitud colaborativa con el gobierno local, apoyándole incluso los presupuestos, a la confrontación reflejada en el último presupuesto donde fue la única formación que votó en contra. ¿Qué ha ocurrido en este proceso?

– En este proceso lo que ha ocurrido es que se han quitado las caretas todos los partidos. Nosotros entramos en el Ayuntamiento como hay que entrar en los sitios, con afán de colaboración, arrimando el hombro y poniendo los intereses de la ciudad por encima de las siglas. En 2016, cuando el PSOE se peleó con sus socios y se puso en riesgo el presupuesto, que incluía la continuidad de la Fundación Villamarta, Ciudadanos se presentó como garantía para que presentara el presupuesto a cambio de darle un plazo de 90 días para presentar el del siguiente año. Nosotros, en el siguiente presupuesto, seguimos arrimando el hombro, poniendo nuestras medidas pero entonces empezamos a encontrarnos con el engaño del PSOE. ¿Hemos pagado el precio por ser nuevos? Puede ser pero tenemos la conciencia muy tranquila por intentar sumar en todo momento. Pero nos hemos encontrado con un PSOE más pendiente de mantener el sillón que de llegar a acuerdos con otros partidos. Y no solo nosotros hablamos de fraude y de engaño sino que también lo están haciendo los socios.

–¿Qué medidas propuestas por Ciudadanos destacaría?

– En este mandato hemos tenido obsesión por varios campos. El primero ha sido y es el empleo; hemos sido un martillo pilón exigiendo un grupo de excelencia de técnicos municipales para agilizar las licencias y apoyar a los emprendedores. Hemos sido muy críticos con la limpieza y hemos puesto medidas sobre la mesa para cumplir con el pliego de condiciones de este servicio. Y hemos sido muy exigentes con la transparencia; hemos denunciado que el PSOE juega con los tiempos y no ha presentado ningún presupuesto a tiempo y las liquidaciones siempre se han presentado tarde. También hemos hablado muchísimo del turismo y del centro histórico. Estamos convencidos de que hay que hacer una apuesta definitiva por la movilidad, adquiriendo autobuses nuevos, no de 12 metros, sino más pequeños para que puedan circular por esa parte de la ciudad. Y hay que hacer un estudio de las líneas para que cualquier zona de la ciudad esté a poco menos de 15 minutos del centro. Destaco esas pero tenemos en nuestro programa electoral más de 300 medidas para mejorar nuestra ciudad.

–¿Y para un Ayuntamiento tan endeudado?

– Sí es cierto que estamos ahogados en una deuda mil millonaria pero esa se paga con una amortización anual por lo que hay margen. Y es cierto que el Ministerio de Hacienda ha dado balones de oxígeno para que la deuda sea mejor y haya cierta flexibilización. Pero entendemos que hay margen para la inversión; sobre todo, hay que trabajar para utilizar herramientas como los fondos europeos. Tenemos los Edusi, por ejemplo, que los puede gestionar el propio ayuntamiento y hay que ser exigentes con la Junta para que la ITI (Iniciativa Territorial Integrada) para que cumpla con la ciudad.

–Ya que habla de ITI, precisamente es a Ciudadanos quien le corresponde gestionar estos fondos desde la Junta...

– Jerez no se merece lo que ha pasado con los fondos ITI y un ejemplo es el Centro Tecnológico del Motor que, después de tres años, no había nada hecho. Todo había sido humo del PSOE. Nosotros ya estamos trabajando para que Jerez consiga esos fondos a pesar de la gestión del anterior gobierno socialista. Pero llevamos solo tres meses en la Junta y quedan muchísimas cosas por hacer.

–Hace escasos días se conocía la encuesta sobre servicios urbanos y Jerez volvía a estar entre las ciudades peor valoradas. ¿Qué hay que hacer para revertir esta situación?

– Los servicios no mejoran porque las políticas no mejoran. En esa encuesta se corrobora que la limpieza ha sido la bestia negra del gobierno de Mamen Sánchez, que ha sido incapaz de resolver los problemas y ha llegado a una situación insostenible. La gente de Jerez se ha dado cuenta de la falta de gestión de este gobierno, no solo en la limpieza, sino en el resto de servicios públicos. El problema de este gobierno es que ha sido muy débil, con muy pocos concejales y dependiente de sus socios. Y se han pasado también la mitad de la legislatura peleados entre ellos. No estamos mejor que en 2015 sino que, como indica la encuesta de servicios públicos, estamos peor.

–Le noto muy crítico con el gobierno de Mamen Sánchez. ¿Eso supone que veta cualquier tipo de pacto de cara al próximo mandato con el PSOE? Ciudadanos ya vetó al PSOE tanto en las elecciones autonómicas como en las generales...

– Tenemos un discurso crítico porque los apoyos que ha dado Ciudadanos nunca han sido gratuitos y nunca lo serán. Si llegamos a algún tipo de acuerdo lo primero que se pondrá sobre la marcha serán las políticas a seguir. No vamos a plantear medidas nuevas sino las que llevamos demandando desde hace cuatro años, tanto si tenemos que apoyar a un gobierno de un color como de otro así como si es otro partido el que tiene que apoyarnos a nosotros, más teniendo en cuenta los resultados de las últimas elecciones. No descarte que sea Mamen Sánchez quien tenga que apoyarnos a nosotros y esa es la gran pregunta: ¿Nos apoyaría Mamen Sánchez? Sobre la mesa habría que poner medidas para ejecutar en la ciudad a medio y largo plazo; esto es un aviso para navegantes, el apoyo de Ciudadanos ni es gratuito ni se basa en sillones. Quien piense en intercambios de cromos, que no cuente con Ciudadanos.

–¿No hay vetos, por tanto?

– Nuestro veto nacional vino marcado por el coqueteo del PSOE con los independentistas; en cambio en un ayuntamiento las competencias están claras. A priori no tenemos vetos; nuestro único veto son las políticas y lo único que exigimos es que se cumplan nuestras políticas. No se puede hacer un cheque en blanco ni dar el apoyo incondicional que ha recibido Mamen Sánchez de sus socios porque, a pesar de sus críticas, tanto Ganemos como IU han seguido apoyando al gobierno. Nosotros somos diferentes.