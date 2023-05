Santiago Casal presenta su dimisión "irrevocable"

El portavoz de la gestora de Andalucía por Sí en Jerez, Santiago Casal, ha presentado su dimisión "irrevocable" tras los adversos resultados cosechados en las elecciones municipales del pasado domingo 28 de mayo en los que su partido no logró ningún concejal electo en el pleno del Ayuntamiento.

El ya ex portavoz de la formación andalucista declara, en un comunicado, presentar esta renuncia "con dolor, como se pueden imaginar, pero con la conciencia tranquila de haber hecho un buen trabajo".

Casal quiso agradecer a los 1.780 votantes que, "de corazón, han apoyado con su voto este proyecto. Pero decirles que no es suficiente con el agradecimiento y con el cariño, que lo que debe hacer un político responsable es asumir sus responsabilidades, por lo que en el día de hoy presento mi dimisión irrevocable como portavoz y máximo responsable del partido en Jerez".

En la nota el ex candidato a alcalde por la formación destaca que la dimisión "llega con dolor, como se pueden imaginar, pero con la conciencia tranquila y serena de haber hecho un buen trabajo. No se puede hacer más con menos, pero sí con más gente, con más apoyos, y me hubiera gustado tenerlos, pero no ha sido posible. Tampoco hemos contado con el apoyo institucional, o de los grandes medios de comunicación que si han tenido otras formaciones políticas".

Felicitación a García-Pelayo

Casal aprovechó la oportunidad para "felicitar a María José García Pelayo y desearle que tenga buen tino, buen acierto y que todas las promesas que ha hecho en nombre de la Junta de Andalucía se cumplan, porque Jerez necesita inversiones y volver a resituarse en el mapa nacional de la modernidad y del progreso".

Reunión de la Gestora

Además, Casal confirma que el próximo jueves está convocada una reunión de la gestora "donde se formalizará mi dimisión y donde daré las explicaciones necesarias a mis compañeros a los que públicamente agradezco de corazón su compromiso y apoyo, y a los que animo a continuar con este apasionante proyecto que contará en el futuro con toda seguridad con el apoyo necesario de los jerezanos".

Vuelta a la abogacía

Por último, el ya ex portavoz de Andalucía X Sí revela que "la campaña ha sido intensa, dura y desigual, en la que me llevo a un grupo de amigos a los que quiero agradecer profundamente el apoyo que me han brindado. Y la vida sigue. No sabemos qué nos deparará el futuro, pero nada es para siempre. Soy de Jerez, vivo en Jerez y defenderé Jerez por encima de todo. En lo personal, la vida continua, seguiré trabajando como abogado, no he dejado de hacerlo. Muchas gracias por tanto apoyo y cariño".