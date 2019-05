El candidato a la Alcaldía de de la ciudad por Adelante Jerez, Raúl Ruiz Berdejo, y el parlamentario andaluz José Ignacio García, han presentado este miércoles las líneas maestras de su programa electoral de cara a las próximas elecciones municipales. Durante su comparecencia, el parlamentario andaluz ha recalcado que el pasado 28 de abril, en las elecciones generales, “la mayoría de la ciudadanía de este país demostró que no quería volver 40 años atrás, dimos un ejemplo de solidaridad y democracia”.

Sin embargo, ha mostrado su preocupación por los resultados de la ciudad, “porque en Jerez para estas elecciones del 26 de mayo existe un riesgo serio, un riesgo real de que nuestra ciudad vuelva 40 años atrás. Tenemos el riesgo de que las derechas sumen para retirar este Ayuntamiento del progreso, de los derechos, de la democracia y de la ciudadanía”. “Ese riesgo está”, ha recalcado, insistiendo en que “el 26 de mayo hace falta una movilización fortísima de gente que participe igual que el 28 de abril”. “Hay que salir a la calle toda la gente que sabemos que Jerez no es una ciudad racista, no es machista, no es una ciudad contra los derechos del LGTBI.... ”, ha asegurado García, añadiendo que “si nosotros votamos, ellos no tienen nada que hacer, le aguaremos la fiesta a la derecha”.

Por su parte, el candidato a la Alcaldía ha hecho hincapié en que “las derechas siguen siendo una amenaza para el desarrollo de esta ciudad pero estamos convencidos de que hay alternativa y esa alternativa somos nosotros, es Adelante Jerez. Somos la garantía para frenar a la derecha y a la ultraderecha pero también para frenar las políticas de derecha que quiere aplicar en algunos casos el PSOE”. En este sentido, “estamos convencidos de que el voto de izquierdas en estas municipales, el voto que apuesta por una ciudad que no deja a nadie atrás, es el voto de Adelante Jerez”.

El alcaldable ha desgranado, por ello, las principales medidas de su programa electoral para los próximos cuatro años. Se ha referido así a la necesidad de remodelación del transporte urbano y ha apostado por un bus nocturno. Además, ha puesto el acento en las medidas destinadas a una movilidad sostenible, como una pasarela peatonal que conecte Montealegre y Vallesequillo. Igualmente, el programa electoral de Adelante Jerez contempla la municipalización de los aparcamientos del centro y la ampliación del aparcamiento público del hospital.

El alcaldable ha dado a conocer la incorporación de otras medidas como la puesta en marcha de un Plan Especial Urbanístico para la recuperación y repoblación del centro histórico de la ciudad. Del mismo modo, ha hecho mención a otro de los proyectos “estrella” de cara al próximo mandato: el desarrollo de un cinturón verde en torno a la ciudad, impulsando además un parque agrario en torno al Guadalete y otro (con el nombre Tierras de Sidueña) entre El Portal y la sierra de San Cristóbal.

En esta línea, Ruiz-Berdejo se ha comprometido la creación de una empresa pública de energía para combatir la pobreza energética, y ha dado garantías del suministro mínimo vital de agua, así como la puesta en marcha de una red de fuentes de agua potable en los barrios. La prestación “más efectiva” de estos servicios básicos en la zona rural es otra de las prioridades de la formación, a las que se suman la implantación de un tanatorio público en La Barca y una oficina de atención al ciudadano y registro en Cuartillos. El programa incluye, además, la cesión de patrimonio inmobiliario municipal en usufructo para el fomento de cooperativas de construcción y uso de viviendas.

Por último, el candidato a la Alcaldía por la coalición electoral ha culminado el repaso a las principales medidas recordando la necesidad de ampliar, potenciar y coordinar una Red Local de Guarderías Públicas, así como proyectos culturales importantes y de calado como “la creación de una cinemateca municipal o la recuperación para uso público de los cines Jerezano y Delicias para la puesta en marcha de una escuela de artes escénicas o un cine-club”.