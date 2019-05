Andalucía por Sí concurre por primera vez a las elecciones municipales. Para ello, como cabeza de cartel, ha situado al profesor universitario José Antonio López.

–¿Por qué decidió presentarse?

–Tengo dos hijos y, al pensar en ellos, recuerdo que, cuando acabé mis estudios, tuve que salir de mi pueblo, de Peñaflor. Estoy viendo que dentro de 10 años la historia se repite, pero temo que ellos no solo no salgan de su provincia como hice yo, sino que tendrán que salir de Andalucía e, incluso, del país. Además, considero que la sociedad ha contribuido a mi formación y entiendo que ahora yo tengo que devolverle a la sociedad lo que me ha dado y he pensado que la mejor manera de hacerlo es a través de la política. Mi concepto de política viene del concepto clásico, de la polis, de la ciudad estado; y del concepto politeia, el bien común. Así entiendo la política y muchas de mis acciones están marcadas en esa filosofía de trabajo. Estamos aquí para trabajar antes, durante y después de las elecciones.

–¿Y por qué optó por el proyecto de Andalucía por Sí?

–La mayoría de los partidos políticos tienen sus intereses en Madrid. Yo formaba parte de una plataforma cultural de ámbito autonómico que ha sido la antesala de este partido. Tras desaparecer el Partido Andalucista, se celebró una asamblea donde se decidió que la plataforma se conformara como partido. Yuna cosa llevó a la otra. Del estudio de nuestra cultura y de nuestros valores nos llevó a hacer acciones para defender nuestro patrimonio y tradiciones. Entendemos que Andalucía necesita un partido de ámbito autonómico que defienda sus intereses. Prueba de ello es que tenemos 61 diputados en el Congreso y todos forman parte de los grandes partidos y acaban subyugados a los intereses de Madrid. Eso ha provocado el atraso que sufrimos respecto a otras comunidades autónomas.

–Vivimos unos momentos de crisis del bipartidismo con el surgimiento de formaciones que han entrado fuerte en las instituciones. Sin embargo, Andalucía por Sí no ha obtenido buenos resultados. ¿Piensa que el andalucismo puede recuperar el espacio perdido entre el electorado?

–Partimos de la base de que iba a ser así porque pensar que íbamos a tener representación a nivel autonómico y nacional en tan poco tiempo era una utopía. Andalucía por Sí es un proyecto a medio y largo plazo; no estamos trabajando para lo que se pueda conseguir en un año sino que nuestro proyecto es trabajar a futuro. Nuestro objetivo es que nuestros hijos no tengan que irse de nuestra tierra fomentando una revolución tecnológica en la economía andaluza.

–¿Y qué proyecto tiene Andalucía por Sí para Jerez?

–Nuestro proyecto está planteado como un proyecto de investigación. Primero hemos analizado las debilidades del Ayuntamiento y de la ciudad y, en función de eso, nos hemos planteado unos objetivos a medio y largo plazo. Lo primero que tiene que elaborarse es un plan estratégico que debe estar consensuado por todos los grupos políticos y sociales de la ciudad. Con él se planificaría la ciudad del futuro, una ciudad armónica, sostenible y habitable.

–Cada partido, por su ideología, tiene propio su modelo. Difícil consensuar algo así...

–Nosotros planteamos que ese plan estratégico tendría que tener unos postulados básicos. Jerez no puede seguir viviendo de la monoactividad del turismo. Y tenemos también un problema con el sector vitivinícola que ya vivió una mal llamada reconversión en los ochenta donde se limitaron a echar a gente a la calle. Ahora con el Brexit se puede entrar en otro proceso de decadencia. Hay que empezar a buscar alternativas en las nuevas tecnologías, en la economía verde, … Hay que buscar nuevos modelos económicos.

–Sin embargo, hace apenas una semana Vd. convocó al resto de partidos a firmar un pacto en este sentido y solo acudió el candidato del PCPE...

–Una de las cosas que hemos visto es que en política hay muchos intereses. Nosotros convocamos esa reunión una semana antes de la fecha y solo fue el candidato del PCPE; en cambio, sí fueron todos dos horas más tarde a la convocatoria de Diario de Jerez para que todos los candidatos se fotografiaran juntos. Al no ir no le han dado una bofetada a Andalucía por Sí, sino que se la han dado a Jerez.

–¿Y cómo puede el Ayuntamiento ayudar a ese modelo?

–Lo primero que habría que hacer es crear una comisión de partidos que abordara un plan estratégico y hacer una planificación urbanística que contribuya a incentivar estos nuevos modelos económicos. Además, es fundamental reducir la burocracia. En nuestro programa, por ejemplo, planteamos modernizar la administración y crear la figura del ‘concejal virtual’ como instrumento para agilizar la burocracia que existe. El Ayuntamiento tiene que ser más dinámico y más atractivo para la inversión.

–¿Hasta qué punto puede condicionar estos planes tener un ayuntamiento con una deuda de 1.000 millones de euros?

–Tiene 1.000 millones pero, si se hace un buen estudio, la deuda se podría adelgazar bastante. Aunque no hemos hecho un análisis en profundidad sí hemos visto que hay elementos en los presupuestos de fundaciones y de empresas públicas que aparecen repetidos y otros que no tienen desarrollo alguno. Si se hace un estudio en profundidad, posiblemente habrá más liquidez para destinarla a muchas otras cosas.