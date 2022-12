El Greco pide desbloquear la renovación del CGPJ y critica la reforma que le impide hacer nombramientos en funciones

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa ha lamentado este lunes la falta de avances en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha instado a las "autoridades" a desbloquear esta situación "crítica" de bloqueo que ayer domingo alcanzó los cuatro años ante la incapacidad de las formaciones políticas de llegar a un acuerdo para nombrar a los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces.

"Esta es una situación altamente insatisfactoria; se insta a las autoridades a tomar medidas decididas en esta área clave", ha señalado el Greco en las conclusiones de su informe de evaluación sobre las recomendaciones que en materia de corrupción se hicieron a España a raíz de la Cuarta Ronda de Evaluación en 2014 con respecto a los parlamentarios, jueces y fiscales.

En el documento, el Grupo de Estados ha recordado que ya en el pasado recomendó a España que llevara a cabo una evaluación del marco legislativo por el que se rige el CGPJ, así como de sus efectos sobre la "independencia real y percibida" del órgano de gobierno de los jueces frente a "cualquier influencia indebida" para que subsanara las deficiencias detectadas.

En esta edición, como ya hizo en informes anteriores, el Grupo ha concluido que dicha recomendación aún no ha sido implementada y ha reiterado nuevamente la necesidad de eliminar la selección del turno judicial por parte de los políticos. A su juicio, el sistema de selección del CGPJ y la politización que se percibe de este "no es una preocupación menor".

Al margen, ha indicado que considera "muy preocupante" que el CGPJ en funciones no pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial a raíz de la reforma de a Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que se aprobó en marzo de 2021.

Sin resultados positivos

Según ha precisado el Greco, en esta ocasión, las autoridades españolas han avisado que las negociaciones sobre la renovación del CGPJ se reanudaron el pasado octubre, pero se frustraron a finales de ese mismo mes.

El Grupo de Estados ha lamentado la "falta de resultados positivos para implementar la recomendación" y ha hecho hincapié, nuevamente, en las normas del Consejo de Europa sobre la elección del turno judicial en los consejos judiciales.

El Greco ha insistido en que, cuando hay una composición mixta de los consejos judiciales, las normas establecen que "los jueces deben ser elegidos por su pares" y que las autoridades políticas no deben estar "involucradas" en "ninguna etapa" del proceso de selección.

"Por último, pero no menos importante, el estancamiento de cuatro años en la designación del CGPJ es un tema de preocupación crítica, que debe abordarse con carácter prioritario", ha subrayado el Consejo.

"Politización de la Justicia"

En el marco del documento, el Greco ha recordado que también había recomendado a España que se establecieran en la ley criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de los altos cargos del Poder Judicial para garantizar que dichas designaciones "no ponen en duda la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso".

El Grupo de Estados contra la Corrupción evaluó esta recomendación como parcialmente implementada en el Segundo Informe de Cumplimiento. Aunque reconoció los pasos tomados para aumentar la transparencia en el sistema de designación de los rangos más altos de la judicatura, consideró que se podría haber hecho más para simplificar los requisitos y procedimientos aplicables en este ámbito.

En esta ocasión, no ha habido avances porque las autoridades españolas han indicado que –dado que no se ha producido la renovación del CGPJ– "no hay nada nuevo que informar en esta materia". Así las cosas, el Greco ha lamentado "la falta de nuevos desarrollos en este ámbito".