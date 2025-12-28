Solipsismo en palacio

Cuarto de muestras
Carmen Oteo
Mi hermoso botín
Es algo más que la codicia de poder y el narcisismo lo que explica la conducta del Líder monclovita en los últimos tiempos. Perdón por el palabro, pero es como se llama: solipsismo. Una forma radical de subjetivismo según la cual “sólo existe aquello de lo que es consciente el propio yo” (RAE).
El solipsista, desde su castillo amurallado a salvo de la realidad más esquiva y desfavorable, construye su propio mundo, impone sus tiempos y sortea las adversidades por el expeditivo método de ignorarlas. ¿Que las elecciones de Extremadura no han sido malas sino catastróficas, porque el supuesto dique contra la ultraderecha ha fracasado y la ultraderecha ha avanzado como nunca entre las clases populares? El Líder calla, muestra su palacio al público y desliza, vía lealísimos, que el candidato era malo –¡lo impuso él por enchufar a su hermano David!– y los electores socialistas perezosos, pero todo cambiará en las elecciones generales, cuando él solito le dé la vuelta a todas las encuestas.
El solipsista no cambiará de opinión ni de actitud cuando sus ministras candidatas pierdan también las elecciones en Aragón y Andalucía, y Castilla y León vuelva a ser otro fiasco y su único consuelo sea que Vox suba tanto que el PP no logre mayorías absolutas. Seguro que aragoneses, andaluces y castellanoleoneses se desahogarán en sus territorios para luego volver al redil y votar al PSOE en las generales...
Ni se le pasa por la cabeza la idea de que la caída del socialismo sea irreversible y que en su génesis tengan algo que ver algunos asuntillos de corrupción y acoso sexual estallados a su alrededor, y mucho menos otras menudencias del pasado, como la amnistía a los enemigos no arrepentidos de la Constitución, la negociación en Ginebra con un prófugo o la ocupación desvergonzada de las empresas públicas.
El solipsista cree, porque le interesa, que la gente no tiene memoria y que olvida con facilidad cualquier desafuero, escándalo o abuso. La jerga de sus voceros lo delata: todo es “pasar página”, “ganar el relato”, “encapsular el problema”, “abrir otra ventana” y demás masajes autoadministrados. Cree que los ciudadanos deciden su voto por lo que ven, oyen o leen en dos semanas de campaña y no por sus vivencias de cuatro años. El caso es que ya pudo darse por enterado: después de su primer mandato perdió las elecciones. Como buen solipsista, ignoró la realidad más obvia y adversa.
También te puede interesar
Cuarto de muestras
Carmen Oteo
Mi hermoso botín
La esquina
José Aguilar
Solipsismo en palacio
Descanso dominical
Javier Benítez
Los despropósitos
Crónicas levantiscas
Juan M. Marqués Perales
Memorias de un niño de derechas
Lo último