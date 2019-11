Inés Arrimadas da el paso para liderar Ciudadanos

La diputada Inés Arrimadas se postula para presidir Ciudadanos, una vez que Albert Rivera dejó el hueco después de los malos resultados electorales del 10 de noviembre. La parlamentaria por Barcelona, natural de Jerez, lo ha explicado este lunes en un programa en Antena 3. Desde Andalucía ha comenzado a recibir los primeros apoyos. La presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, se ha congratulado de que sea mujer y de que es quien más consenso genera en esta formación. En términos similares se han manifestado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz.

Ciudadanos debe crear una gestora, que será la que convoque el congreso extraordinario y las primarias para elegir la nueva líder. Hasta ahora no hay ningún pretendiente al puesto. En una entrevista en Espejo Público, Arrimadas ha declarado: "Me ha escrito muchísima gente, muchos compañeros, y la verdad es que creo que tengo un apoyo, no sé si decir unánime porque es muy pretencioso, pero sí absolutamente mayoritario dentro del partido”. “Este partido es democrático” y “esto no se trata como cuando Aznar eligió a Rajoy”, sino que “aquí vamos a hacer primarias, tenemos un congreso dentro de unos meses” y “hay que preparar un proyecto”, ha explicado.

“Hemos cometido errores pero el castigo en las urnas es excesivo, parece que hemos matado a Kennedy”, ha indicado la jerezana. Ciudadanos se ha quedado tras estas elecciones en sólo diputados. En el caso andaluz, ha dejado de ser la segunda fuerza, después del PSOE, para quedar relegada a la cuarta, detrás de PP, Vox y Unidas Podemos.

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha dicho de ella que "es un referente político de valentía, capacidad y formación". "Va a devolver la ilusión a este país y a ese centro moderado que el pasado domingo nos retiró su apoyo", ha afirmado el también vicepresidente andaluz, que ha añadido que Arrimadas "reúne todos los requisitos no sólo para ser la presidenta de Ciudadanos, sino la presidenta de España".

Marín se ha mostrado convencido de que todos los españoles "de centro moderado" que hoy echan de menos ese espacio con la marcha de Rivera van a tener en Arrimadas "un referente que sin duda hará que Ciudadanos esté de nuevo donde le corresponde".