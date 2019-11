Camino expedito para Inés Arrimadas en Ciudadanos

Inés Arrimadas será la sucesora de Albert Rivera al frente de Ciudadanos. Aunque la política jerezana debe someterse a unas elecciones primarias para ser elegida presidenta del partido, en las últimas horas le han llovido los apoyos de destacados líderes regionales y de una parte de los críticos con Rivera que se quedaron en la formación. Es posible que haya más de un candidato, pero nadie de peso optará por esta carrera.

El economista Luis Garicano ha respaldado la candidatura de Arrimadas, así como el vicepresidente del Gobierno de la comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que un principio se postuló, a las pocas horas de la dimisión de Rivera. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, también la ha elogiado.

Arrimadas ganó las últimas elecciones autonómicas en Cataluña, aunque la mayoría en la Cámara siguió siendo de los independentistas. Recibió críticas por no haber intentado, al menos, la investidura. Con motivo de las elecciones generales del 28 de abril, Rivera la sacó de la política autonómica y la llevó de número uno al Congreso por Barcelona. En estos últimos meses se ha visto contaminada por las críticas al giro de su partido. No obstante, Arrimadas no estuvo en la manifestación de la plaza de Colón junto a Vox y al PP. Justificó su ausencia por un problema con su vuelo.

Ahora mismo no hay dirección en el partido, el comité ejecutivo cesó con la dimisión de su presidente. En las próximas semanas se debe reunir el consejo general para elegir una gestora, que será la que convoque las elecciones primarias.