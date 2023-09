Ortuzar: “El PNV no apoyará la investidura de Sánchez si no hay acuerdo de legislatura”

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido este lunes al PSOE que si no hay un acuerdo para toda la legislatura no apoyarán la investidura de Pedro Sánchez porque "una vez que le has sentado en la Moncloa los políticos son olvidadizos".

En una entrevista en Radio Euskadi, Ortuzar ha criticado que el PSOE parece que solo quiere hablar de la investidura de Pedro Sánchez y no del conjunto de la legislatura.

Ha lamentado que los socialistas estén dejando pasar el tiempo sin "hablar" con los posibles socios, con una estrategia de "ver y esperar" hasta el presumible fracaso de Alberto Núñez Feijóo.

"Sería un balance pobre solo hablar de que Sánchez sea elegido para que no venga un gobierno de derecha y extrema derecha, tendrá que decirnos para que quiere legislatura y en qué empleara 4 años, y particularmente en la cuestión del modelo territorial, especialmente de Euskadi y Cataluña", ha afirmado.

Ortuzar ha considerado el PSOE cree "que el tiempo corre a su favor y que todos tienen miedo" a una repetición electoral, pero ha insistido en que si no hay un acuerdo para toda la legislatura no apoyarán la investidura porque "una vez que le has sentado en la Moncloa los políticos son olvidadizos".

El presidente del PNV ha opinado que no se puede pedir al independentismo catalán que "haga abstracción de todo lo que ha pasado" cuando Puigdemont, con el que se reunió la pasada semana, vive en el extranjero y cientos de personas pueden ser condenadas por el "procès".

Ha apuntado que Puigdemont está "dispuesto a hablar del conflicto de Cataluña y todos deberíamos aceptarnos pero da la sensación de que Sánchez solo quiere hablar de la investidura".

Ortuzar ha defendido una amnistía sobre el procès catalán sin hacer un "tótem de las palabras". "Hay que destensionar la cuestión judicial, se llame como se llame, y para Junts es importante que se haga antes de la investidura", ha añadido.

El presidente del PNV ha señalado que la pasada semana volvió a hablar por teléfono con Feijóo y le reiteró que el PNV no apoyará su investidura aunque el PP insista en que Vox está "fuera de la ecuación".

"Él lo tiene que intentar y no me parece mal, unas cuantas veces le he dicho que no, pero él tiene legitimidad para insistir", ha comentado.