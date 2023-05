Las críticas a las listas de Bildu vuelven a centrar la campaña

La Pradera de San Isidro ha sido este lunes el epicentro político del país. Los candidatos de las distintas formaciones han celebrado la festividad del patrón madrileño, aunque el discurso se ha centrado, una jornada más, en la condena a las listas de EH Bildu en la que hay inscritos ex etarras.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha recalcado este lunes, al ser preguntada sobre la presencia de condenados por pertenecer o colaborar con ETA en las listas electorales de EH Bildu, que "hay que respetar el sufrimiento de las víctimas" de la banda terrorista.

En declaraciones en la Pradera de San Isidro, donde ha acudido con motivo de la campaña electoral, la también ministra de Trabajo ha recordado que España es un "Estado social y democrático de derecho" lo que, a su juicio, no es óbice para "respetar a las víctimas".

Dolor

"Esto es clave. El sufrimiento de las víctimas tiene que ser respetado", ha enfatizado la vicepresidenta, antes de apuntar que tampoco "se puede instrumentralizar el dolor" de las personas afectadas por las acciones de la banda terrorista.

Pese a la insistencia de la prensa, Díaz ha rehusado contestar a la pregunta de si, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera "indecente" que la coalición abertzale que lidera Arnaldo Otegi haya incluido a condenados por terrorismo en sus candidaturas para las elecciones locales del 28 de mayo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ido más allá y ha afirmado este lunes que EH Bildu no cumple con la ley electoral tras incluir en sus listas electorales a 44 candidatos vinculados con terrorismo, por lo que cree que debería analizarse si la formación política puede presentarse a las elecciones y, en todo caso, "su posible ilegalización".

Ayuso habla de "ilegalización"

Ayuso ha considerado "inmoral" e "impropio de una democracia como la nuestra" que Bildu pueda estar en las instituciones y que presente estas candidaturas "teniendo en cuenta que son condenados por terrorismo con delitos de sangre", algunos en municipios "donde viven incluso sus víctimas".

"Es una anomalía democrática que un partido político y un proyecto que ha viciado los censos en el País Vasco a través del terror y de la expulsión, y que además se ve por la ley de partidos que no cumple con ella (...) hay que plantearse el hecho que se puedan presentar" e incluso "su posible ilegalización", ha expresado Ayuso, preguntada acerca de si Bildu debería ser ilegalizado, como pide Vox.

Posteriormente, ha señalado que habría que ver qué figura jurídica corresponde o el ordenamiento jurídico "qué permite o no", pero sí ha asegurado que "no cumple con la ley de partidos" la presentación de "estas candidaturas".

"Habrá que ver la figura con la que se puede revertir una situación así, pero creo que no debería estar nunca en ningún parlamento, en ningún ayuntamiento, ni en ninguna institución nadie que pertenezca al entorno político de una banda terrorista", ha zanjado.

Robles no "olvida"

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha rechazado este lunes que se haga un uso político del terrorismo y ha transmitido su apoyo a las víctimas, a las que "no vamos a olvidar nunca", ha indicado a preguntas de los periodistas en Zamora sobre la polémica que generada por la inclusión de condenados por el terrorismo en las listas electorales de Bildu.

Robles ha recordado que ella misma fue secretaria de Estado de Interior y le tocó ir en ese cargo a funerales de víctimas y los terroristas también mataron a algún amigo suyo, por lo que "eso no lo vamos a olvidar nunca, vamos a estar siempre con las víctimas, pero que nadie quiera utilizar políticamente el terrorismo".

La ministra de Defensa ha transmitido "todo el cariño, toda la solidaridad y todo el apoyo" a las víctimas del terrorismo, con la que hay "una deuda de gratitud", por lo que siempre van a estar con ellas