Ayuso, sobre Otegi: "La Ley de Bienestar Animal estaba pensada para gente como él"

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho sobre el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que "la Ley de Bienestar Animal estaba pensada precisamente para gente como él".

Otegi criticó el sábado el ataque contra su proyecto y dijo ser consciente de que a los neoliberales vascos les gustan las políticas fiscales de Madrid pero indicó que lo que no le parece normal es que se traslade a Euskadi "lo peor de la política, lo peor de las cloacas, de la mentiras, de las fake". "No me imaginaba nunca es que determinadas virtudes o defectos de la señora Ayuso fueran compradas por gente que se dice abertzale o del país", señaló.

A esta palabras ha contestado la dirigente madrileña, para quien Otegi está siendo "uno de los protagonistas" de la campaña porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lo ha querido". "Me señaló y me relacionó con las cloacas del Estado y lo dice él que yo creo que la Ley de Bienestar Animal estaba pensada precisamente para gente como él", ha lanzado a continuación.

Ayuso ha criticado que "este hombre de paz", según el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, lleve "44 condenados" por terrorismo en sus listas y ahora vaya "de víctima" diciendo que no todo vale contra su proyecto político.

"¿Cómo sería vivir en el mismo municipio donde la persona que ha matado a tu padre o te ha mutilado se presenta como representante en el ayuntamiento? ¿Nos podemos imaginar cómo puede ser vivir con esa miseria a nuestro lado?", ha preguntado a continuación.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha sostenido que la "miseria no tiene límites, que el mal no descansa nunca y que hay que combatirlo todos los días". "Advertía Otegi que acabará por gobernar el País Vasco, no lo oculta, pero quien lo oculta es el presidente del Gobierno", ha lanzado.

"¿Qué han hecho en País Vasco? Durante décadas extorsionando con los impuestos revolucionarios, señalando a la gente con el terror, con el miedo, lo que han conseguido es alterar el censo", ha señalado, para a continuación criticar que el censo de esta región no sea "democrático" sino "viciado".

"Muchos hoy no pueden vivir en su tierra. De haberlo hecho, probablemente, Gregorio Ordóñez hubiera llegado a ser presidente del País Vasco y todo hubiera sido muy distinto. Sabían que por la parte democrática, por el espíritu de Ermua, no llegábamos a nada y de ahí llegaron esas extorsiones", ha señalado.

Así, ha insistido en que Bildu lo que pretende es "perpetuar un régimen totalitario en el País Vasco" y luego "seguir con ese afán expansionista y después anexionarse Navarra, La Rioja, parte de Francia, en ese delirio, destruyendo a España y privando a millones de españoles de sus derechos constitucionales".