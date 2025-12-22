El estatuto docente y completar la reforma de la Selectividad, entre los principales retos de Tolón

Milagros Tolón asumirá la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes en sustitución de Pilar Alegría, que ostentaba además los cargos de portavoz del Gobierno y líder de los socialistas en Aragón, donde es candidata a los próximos comicios de la región.

De este modo, Milagros Tolón, actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, se dedicará exclusivamente al Ministerio de Educación, Profesional y Deportes, una de las peticiones que reclamaba la comunidad educativa, y tendrá los retos de aprobar el Estatuto Docente o culminar la reforma de la Prueba de Acceso a la Universidad.

Tolón deberá así continuar con la negociación del Estatuto Docente. Los grupos de trabajo sobre esta norma ya están constituidos y pueden continuar su labor para dotar al profesorado de un marco de referencia que aborde el conjunto de sus competencias, derechos y responsabilidades.

El Ministerio creó hace casi un año junto a los sindicatos cuatro grupos de trabajo para abordar los cambios en la selección del profesorado (quién debe acceder a la profesión), en la formación inicial (que incluye los planes de estudio universitarios), la inducción (tutorización o acompañamiento de personas expertas) y las condiciones laborales y el desarrollo profesional.

Así, el primer grupo se centra en el marco de competencias profesionales docentes y formación inicial del profesorado (documento marco; grados y másteres en educación), mientras que el segundo grupo se encarga de los sistemas selectivos e ingreso en la función docente (modelos de ingreso; tutorización de prácticas e iniciación a la docencia; temarios).

El tercer grupo aborda la formación permanente del profesorado, sistemas y procedimientos para su desarrollo profesional docente; y el último las condiciones del desempeño docente (jornada; ratios, apoyos para necesidades específicas, desburocratización).

Asimismo, Milagros Tolón deberá terminar el desarrollo de la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que entró en vigor el pasado verano y que se irá modificando de manera progresiva hasta su implantanción total prevista para el año 2028.

La nueva Selectividad cuenta tanto con unas estructuras como con unas características básicas y con criterios de corrección comunes para todos los territorios.

La nueva ministra deberá también sacar adelante la ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo, aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado mes.

Esta norma, propuesta por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, reduce la ratio de alumnos por clase y fija un máximo de horas lectivas para los docentes en Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

En concreto, con esta iniciativa el Gobierno propone rebajar la ratio de alumnos por clase a un máximo de 22 estudiantes en Educación Primaria, etapa en la que la ratio es actualmente de 25, y a 25 en Educación Secundaria Obligatoria, que ahora es de 30.

Otro de los retos pendientes en el Departamento que liderará Tolón es abordar la actualización de los módulos de concierto de la educación concertada.

Al respecto, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, dio prioridad a atender primero las necesidades de la educación pública: "Tenemos que seguir dialogando, claro que eso está en el horizonte, pero ese horizonte tiene que ser perseguido en su momento estratégico".

Fue alcaldesa de Toledo y vicepresidenta segunda de la FEMP

Tolón (Toledo, 1968) es diputada en el Congreso por la provincia de Toledo y era hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha. Anteriormente fue alcaldesa de Toledo durante ocho años y también se desempeñó como vicepresidenta segunda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Desde julio de 2025 es secretaria de Políticas Sociales, Mayores y Movimientos Sociales del PSOE y, aunque empezó su carrera en la política municipal de la mano de Emiliano García-Page, ahora es una de las voces discrepantes del presidente de Castilla-La Mancha en la región.

Diplomada en Formación del Profesorado por la UCLM y licenciada en Geografía e Historia por la UNED, fue diputada regional por el PSOE entre 2011 y 2015, concejal en Toledo entre 2007 y 2011 y alcaldesa de la ciudad durante las dos últimas legislaturas.

Su carrera en la política municipal vino así de la mano de Emiliano García-Page, en cuyo gobierno local en Toledo ejerció la Concejalía de Promoción Económica, Empleo y Turismo. En 2011 dio el salto a la política regional, y tras ser elegida diputada ejerció la Portavocía en materia de Empleo en el Parlamento castellanomanchego en la única legislatura en la que el PSOE ha sido oposición, bajo del Gobierno de María Dolores de Cospedal.

En 2015 fue la encargada de relevar a Emiliano García-Page como candidata a la Alcaldía de Toledo, consiguiendo el bastón de mando de manos de su antecesor en unas elecciones que ganó al 'popular' Jesús Labrador. Una Presidencia del Ayuntamiento que pudo mantener en el envite electoral de 2019, imponiéndose a Claudia Alonso.