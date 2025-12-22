El Gobierno pacta con Bildu prorrogar en 2026 la prohibición de los desahucios a familias vulnerables

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y el portavoz adjunto de la formación, Oskar Matute.

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con el grupo EH Bildu para mantener las medidas del escudo social durante todo 2026, entre las que se incluyen el bono social eléctrico o la prohibición de desahucios a colectivos vulnerables.

Según ha informado este lunes la formación abertzale, con este acuerdo se prorroga un año más la prohibición de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional y de los cortes de suministros básicos, así como el mantenimiento del bono social eléctrico.

Estas medidas, que iban a decaer el próximo 31 de diciembre, serán incluidas en un decreto que aprobará próximamente el Consejo de Ministros.

EH Bildu ha puesto en valor el acuerdo conseguido, "tras las intensas negociaciones de las últimas semanas", ya que permitirá "seguir aportando una protección aún muy necesaria en el difícil contexto económico y social por el que atraviesan miles de personas".

"El escudo social recoge los tres pilares fundamentales, reclamados por las mayorías sociales y diversos colectivos", ha remarcado la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua.

La formación vasca ha destacado que estas medidas supondrán "una protección básica para miles de hogares y familias", tanto de Euskadi y Navarra como del resto de España, y ofrecerán "certeza y tranquilidad a las personas y hogares que sufren dificultades económicas".

En palabras de la portavoz de EH Bildu, con este acuerdo, vuelven a "reafirmar y reiterar con hechos" su voluntad de mejorar las condiciones de vidas de la ciudadanía vasca, así como de los y las trabajadoras del "Estado y sus pueblos". Seguiremos trabajando en esa línea".

Así, EH Bildu ha expresado su compromiso para seguir trabajando a lo largo de la legislatura de cara a "avanzar en la mejora de los derechos laborales, la alimentación o la vivienda, pilares básicos para poder desarrollar una vida digna". Según ha señalado, con "poco ruido y mucho trabajo".