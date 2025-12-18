Imputado el alcalde de un pueblo de Castellón, del PP, por agresión sexual a dos menores.

Un juzgado de Segorbe investiga al alcalde del pueblo castellonense de Jérica, Jorge Peiró, del PP, por sendos delitos de agresión sexual respecto a dos víctimas menores de edad, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La causa, añade el TSJCV, lleva abierta "desde hace unos meses" y la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Segorbe impuso en su momento al investigado medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de los dos denunciantes, que siguen vigentes actualmente.

Jorge Peiró ejerce como alcalde de este municipio de algo más de 1.700 habitantes de la comarca interior del Alto Palancia desde el año 2019.

En un comunicado, el PP de la provincia de Castellón ha solicitado al Comité de Derechos y Garantías la suspensión de militancia de Peiró, a quien se le ha procedido a cesar con carácter inmediato como asesor del grupo popular de la Diputación Provincial de Castellón.

Desde la institución provincial y el partido han mostrado su "máximo" respeto a la justicia y a la presunción de inocencia.

Por su parte, el PSPV-PSOE de Castellón ha reclamado a la presidenta del PP provincial y de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, que "cese de manera inmediata a una de sus manos derechas y de mayor confianza dentro del gobierno, Jorge Peiró", y que le exija también la dimisión como alcalde de Jérica tras conocerse esta imputación.

La secretaria de Organización del PSPV-PSOE en Castellón, María Jiménez, ha señalado que "las decisiones judiciales adoptadas son absolutamente incompatibles con que Peiró continúe ostentando una responsabilidad pública" y ha advertido de que "el cargo que ocupa no es menor ni aislado, sino que está situado en el núcleo duro del PP en la Diputación, bien remunerado".

La representante socialista ha emplazado a Marta Barrachina y al secretario general del PP provincial, Salvador Aguilella, a actuar "con contundencia" ante este caso.

"La prioridad debe ser la protección de los menores y el respeto a las instituciones; por eso la cúpula del PP debe dar una respuesta ejemplar que pase por el cese inmediato en la Diputación de Castellón y la petición de dimisión como alcalde, por dignidad política y por higiene democrática", ha aseverado.