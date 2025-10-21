Un lapsus de Yolanda Díaz provoca los aplausos del PP en el Senado: “Queda Gobierno de corrupción para rato”

Un lapsus de la vicepresidenta segunda del Gobierno durante la sesión de control en el Senado del 21 de marzo de 2025 ha generado un momento de tensión política cuando, de manera involuntaria, se refirió al Ejecutivo como "Gobierno de corrupción" en lugar de "Gobierno de evolución". Este error provocó una inmediata reacción de la bancada del Partido Popular, que respondió con aplausos y risas irónicas poniéndose en pie.

El incidente se produjo durante un tenso debate sobre el denominado caso Koldo, donde la portavoz popular en el Senado, Alicia García, cuestionaba la posición de Díaz respecto a los presuntos casos de corrupción vinculados al PSOE. La vicepresidenta, que intentaba defender la gestión del Gobierno, cometió el desliz que rápidamente se convirtió en un tema viral en redes sociales.

Repercusión mediática y política

El lapsus ha tenido una notable repercusión en medios de comunicación y redes sociales, donde numerosos usuarios han compartido memes y comentarios sobre el incidente. El momento fue especialmente celebrado por la oposición, con el senador José Antonio Monago señalando que la intervención de Díaz era "difícil de superar".

Intercambio de acusaciones en la Cámara Alta

Durante la sesión, la tensión alcanzó su punto álgido cuando Alicia García acusó a la vicepresidenta de ser una "avalista solidaria de las corrupciones del sanchismo" y mantener un "silencio cómplice" ante los supuestos indicios de financiación irregular en el PSOE. García también cuestionó si Díaz mantendría su promesa de abandonar el Gobierno en caso de detectarse corrupción estructural en el partido socialista.

La respuesta de Yolanda Díaz

La vicepresidenta segunda contraatacó recordando el historial del PP en materia de corrupción y criticó el voto en contra de los populares a la propuesta de Sumar para crear una oficina anticorrupción. Díaz también defendió las políticas laborales del Gobierno, como la reducción de jornada, y anunció futuras reformas en materia de despido.