Lobato seguirá como diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid "aportando su experiencia"

El ex secretario general del PSOE-M Juan Lobato, en una comparecencia en la Asamblea de Madrid.

El ex secretario general del PSOE-M Juan Lobato seguirá como diputado en la Asamblea de Madrid "aportando su bagaje y experiencia" al grupo parlamentario, según ha confirmado el nuevo portavoz socialista en la Cámara, Jesús Celada.

"Su actividad va a seguir", ha resumido Celada en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que se ha centrado en los efectos de la dimisión de Lobato la pasada semana. Jesús Celada era designado portavoz parlamentario el viernes por la gestora que se ha hecho cargo del partido hasta las Primarias.

"Ha estado muchos años en primera fila de la política, con el desgaste que eso supone, y dando la cara, y evidentemente no creo que Juan Lobato no decida participar en los plenos", ha remarcado Jesús Celada, quien ha reconocido que los "ánimos del grupo están bajos" tras un momento de "tensión alta".

Su movimiento ha sido de las pocas decisiones que se han tomado tras la salida de Lobato, al margen de resituar al ex secretario general de la primera fila de la bancada socialista a la segunda, justo detrás de Celada.

El resto, según ha informado el nuevo portavoz, corresponderá a la nueva Ejecutiva regional que surja del proceso de Primarias y que, de seguirse el calendario pactado por Lobato y Ferraz, llegará con el Congreso Regional del 1 y 2 de febrero. El nuevo portavoz ha marcado como horizonte recuperar "rápidamente" la "ilusión" alrededor del proyecto socialista.

"El PSOE tiene 145 años de historia, tenemos 145 años de historia y nos hemos repuesto de situaciones mucho más complejas, más complicadas, más delicadas. No es tan difícil, pero el grupo es un grupo fuerte, es un grupo con compañeras y compañeros cualificados, profesionales, que conocen muy bien también el partido, que saben de la responsabilidad que supone asumir un escaño en esta Asamblea", ha planteado el portavoz, quien ha marcado como objetivo "no dejar un solo minuto, ni perder un solo minuto, en evitar que Ayuso y sus políticas sigan inundando" Madrid.

Lobato, "una pieza más"

Cree que "el compañero Juan Lobato" es "una pieza más" del "capital humano muy potente" con el que cuenta el Grupo Parlamentario. Preguntado por si se ve asentándose en el puesto y no como una cuestión temporal, ha apuntado que es un "corredor de fondo" y "deportista de fondo" por lo que cree "que hay que ir, como dice el entrenador de fútbol, paso a paso". "Y ahora toca, evidentemente, cumplir con las normas", ha planteado.

"De la misma manera que yo he asumido, y que el papel que me ha pedido el partido, que cumpla ahora mismo mis obligaciones como portavoz, lo he asumido. Estoy a disposición del partido, y en ese sentido lo estaré también cuando esa Ejecutiva entrante decida cómo recomponer la dirección del Grupo", ha proseguido.

Asimismo, ha adelantado que este jueves el debate de la enmienda a la totalidad a los Presupuestos Regionales para 2025 --que tradicionalmente corre a cargo del portavoz-- lo hará el portavoz de Presupuestos de los socialistas, Fernando Fernández Lara.