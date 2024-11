Santos Cerdán: "No hemos recibido dinero, es absolutamente falso"

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha negado rotundamente las acusaciones del comisionista Víctor de Aldama en sede judicial, quien ha dicho que le pagó 15.000 euros y ha asegurado que es "absolutamente falso".

En su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, Aldama ha relatado que pagó 400.000 euros en efectivo al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y 250.000 a su entonces asesor Koldo García, y que hizo llegar otros 15.000 euros a Cerdán.

"Yo no he recibido dinero, el presidente del Gobierno no recibe dinero, es absolutamente falso", ha aseverado en los pasillos del Congreso en declaraciones a los medios, minutos después de conocerse la declaración de Víctor de Aldama.

"Es falso, nosotros no hemos recibido dinero, es absolutamente falso", ha subrayado Cerdán.

Niega conocer "personalmente" al comisionista

Además, ha negado conocer o haberse reunido "personalmente" con Aldama, así como que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tenga "ninguna relación con este señor".

Asimismo, el PSOE ha anunciado este jueves que iniciará "de inmediato" acciones legales contra Aldama tras declarar ante el juez que pagó 15.000 euros al secretario de Organización socialista.