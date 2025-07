Madrid/El eurodiputado Luis Pérez Fernández Alvise ha perdido los nervios este viernes ante la prensa a su salida del Tribunal Supremo, donde ha declarado por la presunta aceptación de 100.000 euros de un empresario para su formación política en las pasadas elecciones europeas.

El incidente ha comenzado tras la pregunta de una periodista: "Veo aquí a todos los medios de comunicación generalistas. Ayer le pusieron verde en RTVE. Me gustaría saber por qué levanta tanta expectación y luego no es entrevistado por los medios". Los demás periodistas han respondido: "No se meta con nosotros", "¿Es usted periodista, de qué medio?"

"Por lo mismo por lo que usted acaba de ser recriminada como periodista con un medio acreditado y oficial... a todos los medios de comunicación subvencionados, que le acaban de recriminar su pregunta".

"Deje de insultarnos", han respondido los periodistas. Tras cierto revuelo, Alvise se ha puesto nervioso y levantado la voz: "¡Pues váyanse!".

Los periodistas se han apartado y han decidido irse. Alvisa a concluido el incidente comentando: "Medios subvencionados, parásitos, criminales de la mafia de información, a casa".