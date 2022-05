Club de Enganches de Jerez, una entidad “con todas sus bendiciones”

“El 6 de diciembre de 2021 se constituye en la ciudad de Jerez de la Frontera el Club de Enganches de Jerez. Esta asociación, cuyo fin es fomentar el uso del coche de caballos en todas sus modalidades, nace bajo la más absoluta responsabilidad y respeto que se pueda brindar al uso del carruaje, en una ciudad, históricamente conocida por la calidad de estos”. Así comienza la historia de esta asociación sin ánimo de lucro, con más de 80 socios, presidida por Antonio Gutiérrez Martínez. Su sede social está en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.

Su vicepresidente, Manuel Valencia, cuenta que son fechas muy intensas, “trabajando contrarreloj para que el Concurso de Enganches (13 de mayo en Sementales) salga a pedir de boca. Este año, la exhibición está organizada casi en su totalidad por el Club, con una importante colaboración del Ayuntamiento de Jerez. Lo que buscamos es subir la calidad y el número de los enganches participantes. Lo hemos conseguido y eso verán los jerezanos este próximo viernes”.

Un Club que nació “por la afición que tenemos y la necesidad de que en Jerez hubiera un club de enganches. Somos una entidad con todas sus bendiciones, en mayúsculas”. El programa de actividades continuará el 12 de noviembre en la Real Escuela con el V Concurso Internacional Atalaje de Tradición y el 26 de noviembre, con la I Ruta por Equipos por Viñas de Jerez.

Y ya que estamos, no podía falta una valoración sobre el paseo de caballos de la Feria de Jerez. Manuel Valencia apunta que como “jerezano y aficionado desde que nací al mundo del caballo, me duele lo que veo, pero sí es cierto que tiene arreglo. La calidad actual es más que mejorable y se ven cosas inaceptables para una ciudad como Jerez. Pero estamos en conversaciones con el Ayuntamiento, que está dispuesto a trabajar con nosotros, para que en 2023 todas las matrículas que se autoricen para entrar en el Real sean aprobadas por personas que tengan un conocimiento amplio de cómo se debe ir. Nuestra propuesta es redactar un protocolo de cómo acudir a la Feria según el enganche o guarnición, así como comprobar por fotografía los carruajes permitidos. Entendemos que hay quien se tiene que buscar la vida con esto, así que no se busca hacer daño, pero no todo vale”.