¿Se cumplen las ordenanzas municipales de acceso de coches de caballos a la Feria de Jerez?

El control de acceso de enganches a la Feria del Caballo comienza desde que se realiza la pertinente solicitud de participación por parte de los titulares de los mismos, tanto particulares como los que vayan a realizar una actividad comercial dentro del recinto ferial. Se inicia entonces todo un protocolo para otorgar las pertinentes licencias.

El paseo de coches de caballos de la Feria ha ido perdiendo calidad de manera progresiva, según algunos expertos. Aún así, la vigilancia y regularización para que se cumplan las ordenanzas hoy existentes “se cumplen”. Así lo confirman los técnicos encargadas de que así sea, en la portada principal, que no quitan ojo a la indumentaria y a que los enganches se ajusten a las reglas. Otra cosa es que dentro del Real, el cochero se desbarate un poco, se ponga las gafas de sol, se afloje la corbata o se abra la camisa. Hay quien ha visto hasta a uno escayolado.

Y es que hay de todo, como todo en la vida, pero no todo vale. Y menos en la Feria de Jerez y su tradición en el mundo del caballo. A este respecto, el control de los animales está en manos de un veterinario si en el acceso, los técnicos ven algún indicio de mal estado de salud.

Los días grandes del paseo de caballos comienzan este jueves, con la llegada de las ‘grandes casas’, lo que permitirá mayor lucimiento. “Aún así, se siguen viendo escenas que no se deberían permitir sobre los enganches, como son las despedidas de solteros/solteras con sus integrantes disfrazados, con trajes de flamenca horribles, o cocheros mirando el móvil mientras conducen, otros un poco más rápido de lo normal... Y no es la norma, pero se ve y no se debería permitir”, cuenta un ciudadano, conocedor de la Feria, que recuerda que “con don Pedro, esto no pasaba”, en referencia al ex alcalde Pedro Pacheco. Sea como fuere, todo es mejorable. Y eso piden los profesionales del sector. Jerez se lo merece, y no merece otra cosa.