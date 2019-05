Marc Calcoen llegó hace dos años y medio a Madrid para hacerse cargo de la Embajada de Bélgica en España, cargo al que accedió tras curtirse en la carrera diplomática en destinos como Tokio, Buenos Aires, París, Bruselas, Singapur, Brunéi y Nueva York. Tras tomarle el pulso a la situación política, económica y social española, este belga nacido en la localidad de Ieper en 1961 se muestra encantado con su estancia en un país del que le gusta su cultura, su patrimonio y también sus fiestas, como la Feria de Jerez, que visita por primera vez en estos días.

–¿Qué le trae por la Feria de Jerez?

–Es la primera vez que vengo, sé que es realmente una feria de caballos, que es algo muy típico y muy importante en la ciudad. Estuvimos la semana pasada en la Feria de Sevilla y decidimos venir también a la de Jerez, que tiene sus propias características y es más pequeñita, pero tiene un gran ambiente y me parece un fiesta muy bonita, aunque hace mucho más calor que en Sevilla.

–¿Y qué es lo que más le ha impresionado?

–La gente viene a la Feria pero nunca sabe cuando va a llegar ni cuando va a salir. Me llama mucho la atención que se mantienen las tradiciones, sobre todo las mujeres con los trajes, algo que me parece muy bien. La gente va de una caseta a otra, y todo para pasar muy buen rato y en un ambiente de mucha alegría.

–¿Le gusta el vino de Jerez?

–Sí, sí, sí, también me gusta mucho. Nosotros en Bélgica sólo conocemos el vino de Jerez como aperitivo, pero al llegar aquí creo que he tomado más vino de Jerez que en toda mi vida anterior. También he descubierto el rebujito, pero me gusta más el vino fino solo y frío, sin tanta gaseosa y sin tanto hielo. También he descubierto que nosotros no bebemos en Bélgica el vino como se debe, porque lo tomamos a temperatura ambiente y no es la manera correcta de hacerlo. Pero desde ahora voy a poder mejorar la manera de consumir el vino en Bélgica, porque voy a decirle a toda la gente que no lo hace bien que hay que tomarlo frío, porque es mucho mejor.

–Se va a convertir en embajador del vino de Jerez en Bélgica.

–Así es, y eso está muy bien.

–¿Cuánto tiempo lleva de embajador en España?

–Hace dos años y cuatro meses que estamos aquí. Al principio estaba más en Madrid, porque hay que aterrizar y descubrir como funciona el sistema político, económico y social en España, pero ahora salimos mucho y nos gusta descubrir las regiones y las provincias españolas. España no es sólo Madrid y yo trato de hacer visitas oficiales o no oficiales a alguna autonomía o provincia cada vez que puedo. Ya es la segunda vez que venimos a Cádiz, donde estuve por el Carnaval y ahora por la Feria de Jerez, y pienso que vamos a conocer las fiestas más importantes de esta provincia. También hice una visita oficial a la nueva Junta de Andalucía hace dos meses, luego venimos mucho a Andalucía.

–En la Feria no va a encontrar mejillones con patatas fritas, el plato nacional de su país...

–No, pero me gusta probar lo típico de cada sitio. Me gusta mucho la comida española y no echo en falta los mejillones, que me gustan, pero hay tantas otras cosas para comer. Y aquí no me va a faltar comida ni bebida, porque se come y se bebe muy bien.

–¿Hay algún plato de la gastronomía de la zona que le haya gustado especialmente?

–La carrillada me gusta mucho porque se parece mucho a la carbonade flamande –guiso de ternera que se elabora con cerveza y cebolla–, que es un plato que me gusta mucho. Y también está el jamón, por supuesto, porque no hay ninguna ocasión en España donde no se sirve el jamón. Pero me gusta todo en general.

–¿Qué le recomendaría a sus compatriotas que visiten o viven en España?

–Los que vienen de turistas o los que viven en España van a la costa porque no tenemos la suerte de tener tan buen tiempo como vosotros. Pero es una lástima, porque creo que hay mucho más para ver y descubrir, de patrimonio, historia, cultura y de fiestas en el interior del país. Recomiendo a mis compatriotas que cuando vengan a España visiten también el interior porque es fantástico lo que hay en las ciudades del interior, los paísajes... Es que es todo.