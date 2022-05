Amplían dos años el contrato con la empresa que instala las casetas de la Feria de Jerez

El gobierno local ha decidido ampliar dos años más el contrato firmado con la empresa que suministra e instala las estructuras de las casetas de la Feria del Caballo. El motivo esgrimido es que la adjudicataria no ha podido realizar su trabajo en los dos años anteriores (la edición de 2020 y la de 2021) debido a la suspensión de la fiesta por la pandemia del coronavirus. De este modo, se le compensa a la adjudicataria ampliándole otros dos años el contrato.

La elección de la firma onubense Instalaciones y Montajes Mondaca Rosado SL se realizó en 2020 tras ser la propuesta mejor valorada por la mesa de contratación que se organizó para esta licitación. Sin embargo, no ha sido hasta este año 2022 cuando ha podido realizar su trabajo por primera vez debido a la suspensión de la Feria por la covid-19.

No obstante, su trabajo no ha estado exento de polémica y de críticas en esta edición de la fiesta. Para empezar, las estructuras que ha instalado tienen unas dimensiones que no coinciden con las que se instalaban en el González Hontoria (que eran propiedad de la empresa portuense Los Puitos). Y, además, varios caseteros denunciaron que los operarios le exigieron pagos extras para la colocación de tableros en las paredes de las casetas, extremo que el ejecutivo censuró asegurando que los pagos realizados serían devueltos si se demostraba tal extremo. A ello se unió la carencia de materiales necesarios para poder realizar el montaje que tuvo la empresa en los días previos al inicio de la Feria.

La tramitación administrativa de la modificación del contrato se inició el pasado 29 de abril cuando la junta de gobierno local aprobó estos cambios. A la semana siguiente, la empresa aceptó la propuesta y el día 5 se ratificó la decisión por parte del ejecutivo local. De este modo, la empresa onubense, que en un principio tenía el encargo de realizar el montaje de las casetas hasta el año próximo, se le ha ampliado hasta 2025 en sustitución de los dos años que no ha podido realizar su desempeño.

El importe del alquiler e instalación de las estructuras de Feria no varía respecto al aplicado hasta ahora. De este modo, el coste para el Ayuntamiento será de 298.472,56 euros.

El razonamiento jurídico esgrimido por el gobierno local para realizar esta modificación del contrato es el mismo que el aplicado a la empresa Iluminaciones Ximénez, encargada de la instalación y puesta en funcionamiento del parque González Hontoria. Así, esta firma cordobesa continuará con el montaje de uno de los elementos más característicos de la Feria hasta 2024, compensándole también los dos años que la fiesta tuvo que suspenderse.

De este modo, se razona en el acuerdo que la crisis sanitaria ha sido una situación “que no era posible de prever por el Ayuntamiento” y continúa persistiendo la necesidad de este suministro. Por ello, se apunta que la modificación “no altera la naturaleza del contrato” puesto que se mantiene el importe, sino que únicamente “implica el traslado de las anualidades 2020 y 2021 a 2024 y 2025”, de ahí que señale, incluso, que la modificación “será obligatoria para el contratista”.