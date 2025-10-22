CCOO espera su sentencia sobre su caseta en la Feria de Jerez: "Pedimos volver a nuestro sitio"

El allanamiento del Ayuntamiento de Jerez al recurso del PCE contra el acuerdo de junta de gobierno por el que se cambió la ubicación de casetas en el González Hontoria sigue provocando reacciones. En esta ocasión, CCOO también denunció al gobierno local, el pasado mes de mayo, por el desplazamiento de su caseta y, aunque el sindicato aún espera su resolución, considera que el allanamiento "es una decisión acertada".

Patricio Pérez Pacheco, secretario general de la Unión Local de CCOO de Jerez, declara que "nuestra denuncia tenía un matiz distinto, y era que nosotros entendíamos que había un trato de favor por haberle dado nuestro espacio a la peña flamenca. Pero nosotros no queremos hacer leña de árbol caído. Lo que sí queremos es que nos devuelvan nuestro sitio, el que hemos tenido toda la vida de Dios. Si los requisitos son adecentar aún más la caseta, tener una estética más bonita, nosotros estamos dispuestos a asumirlo".

"Se han equivocado y se han dado cuenta, creo que esto es de sabio y por eso se han allanado. Ellos han pretendido hacer una Feria organizada por espacios y eso no funciona, porque la gente en la Feria se mueve. Es más, eso lo que puede generar son situaciones de tensión en algunas zonas determinadas", añade Pérez Pacheco.

El secretario local destaca que "la Feria venía funcionando bien. Nosotros queremos volver al mismo sitio en el que llevábamos más de 40 años". "Me parece inteligente que el Ayuntamiento se haya allanado. Cuando uno se equivoca, tiene que rectificar, y no pasa nada por esto. Al revés, el mundo funcionaría mucho mejor si cuando nos equivocamos rectificáramos. Eso sí, si esto es un paso en falso, no estamos de acuerdo. Lo que no me gustaría nada es que cuando haya un 'problema' se abra un plazo en el que ahora tú debes argumentar dónde quieres estar, y yo valoraré... No nos vale eso", subraya Pérez Pacheco.