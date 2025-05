Francisco Dorantes, Caballo de Oro 2024: "Para quienes vivimos y sentimos el mundo ecuestre no hay reconocimiento más honorario"

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presidido la entrega del Premio Caballo de Oro 2024, máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de Jerez a personas e instituciones que han contribuido a la protección y promoción del arte ecuestre, que este año ha distinguido a Francisco Dorantes, por su trayectoria profesional y su labor como referente en el mundo del enganche y la guarnicionería artesanal.

El acto ha contado con la asistencia de miembros del gobierno local, de la Corporación Municipal, de la Corporación municipal de Lebrija, con su alcalde, José Benito Barroso, a la cabeza, autoridades y representantes del mundo del caballo, de la cultura y las artes, al tiempo que se ha distinguido por una cuidada escenografía que ha subrayado el vínculo entre el galardonado y el universo ecuestre.

Durante su intervención la alcaldesa ha agradecido especialmente a la Corporación de Lebrija su presencia en este acto y a todos los que han hecho posible que este acto pudiera celebrarse "a pesar de la lluvia, estamos colocando un magnifico broche de oro a la gran Feria de Jerez, la más bonita y bella del mundo".

"Jerez es un ciudad a la que le gusta mantener la tradición, Jerez como Francisco Dorantes no se quiere perder en el camino, cuida cada una de sus señas de identidad para seguir siendo reconocida en el mundo como la gran ciudad del caballo. Jerez es, al igual que tú, una ciudad honorable, generosa y humilde. Y te mostramos nuestro cariño y agradecimiento porque Jerez siga siendo la gran ciudad del caballo en el mundo, con sus grandes ganaderías, enganches y coches que son auténticas obras de arte", ha señalado la alcaldesa.

La regidora también ha destacado que "el jurado te ha premiado por representar el fruto de la entrega, el cariño y la constancia, representar una profesión milenaria que va de la mano de Jerez. Nuestros carruajes y caballos lucen en el mundo gracias a ti, y a los que se dedican a profesiones como la tuya. Como tú, Jerez también está embarcada en proyectos ilusionantes. Hoy te unes a los grandes nombres que te han precedido como galardonados con el Caballo de Oro".

El acto ha comenzado con un espectáculo ecuestre. La primera escena ha estado protagonizada por la entrada solemne de dos carruajes, propiedad de Blanca Oriol, amiga y socia del homenajeado. En el primero, un coche en cuarta a la calesera con borlaje rojo carmesí, viajaban los padres de Francisco Dorantes, Francisco y Manuela, junto a su suegro José Antonio y su cuñado Luis. En el segundo carruaje, un tronco con guarnición inglesa, hacían su entrada el propio homenajeado, su esposa Casti y su hija Violeta. Ambos carruajes han accedido al recinto a través de la pista central y se han detenido paralelos en el centro de la escena, convirtiéndose en el eje visual y simbólico del homenaje.

A continuación, ha tenido lugar un carrusel de coches de caballos, conducido por Rafael Tejera, con la participación de 25 vehículos pertenecientes a clientes y amigos del maestro guarnicionero. La coordinación de entradas y salidas ha estado a cargo de Cristóbal Ruiz Meléndez y Carlos Cid, del Real Club de Enganches de Jerez.

Asimismo, el espectáculo ecuestre ha continuado con la presentación de un grupo de nueve jinetes a caballo. Entre ellos, han participado José María García Jarana (By Cars), Manuel García Jarana (Bell), María García (Guadairo IV), Ezequiel Jiménez Romero (Miura), Daniel Román Valderas (Atila), Valeria Sánchez Garrido (Alosnero), Lola Ortiz Díaz (Simona), Cristina Sánchez Palencia Macías (Azafata) y Víctor Manuel Magriz Alcón (Chiquetete).

Una vez frente al Pabellón Regio, los jinetes han ejecutado ejercicios libres propios de sus respectivas disciplinas, Doma Vaquera y Clásica. Tras la exhibición, se han colocado en formación estática, con cinco jinetes a la izquierda y cuatro a la derecha de los carruajes centrales, todos orientados hacia la tribuna de autoridades.

Uno de los momentos más emotivos ha sido la formación del pasillo de honor, realizado por el equipo de Dorantes Harness, quien ha accedido por el lateral del pabellón, hasta alcanzar la presidencia del acto en el Pabellón Regio para ocupar su asiento en la presidencia. Tras la lectura del acta por parte del delegado de Cultura, Fiestas, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, el maestro guarnicionero, Francisco Dorantes, recibió el trofeo de manos de la alcaldesa, una escultura del artista Nicolás Domecq Ybarra.

En su discurso de agradecimiento, Dorantes ha expresado su agradecimiento "por este galardón que recibo con gran honor, para quienes vivimos y sentimos el mundo ecuestre no hay reconocimiento más honorario. En Jerez he tenido mis primeros maestros y mis primeros clientes, de Jerez a Lebrija y al mundo. Este galardón no es solo mío es de todos los artesanos que han creado auténticas obras de arte. Quiero expresar mi gratitud a mi familia y a mis amigos. A mis padres porque me inculcaron el amor al trabajo bien hecho y la virtud de la paciencia; a mi mujer, compañera callada en mi camino, que siempre me ha apoyado en mis sueños. A mi equipo sin ellos esto no hubiera sido posible, a los que han pasado y siguen estando. Recuerdo con especial cariño a mis clientes que apostaron por aquel pequeño taller y se convirtieron en verdaderos amigos. El fututo está en compartir lo aprendido, en seguir un continuo desarrollo sin olvidar el pasado, con nuevos proyectos. Un nuevo sueño de creatividad y de pasión. Tenemos un propósito, compartir la artesanía en todos los rincones del mundo y reivindicar que lo hecho a mano tiene más sentido que nunca".

El evento ha concluido con un simbólico paseo por el Real de la Feria, permitiendo a los jerezanos y visitantes admirar la belleza del enganche tradicional.

Cabe recordar que Francisco Dorantes Caro, nacido en 1976, es fundador y propietario de Talleres de Guarnicionería Dorantes Harness, con sede en Lebrija. Procedente de una familia estrechamente vinculada al mundo del caballo, desde muy joven orientó su vocación hacia el trabajo artesanal del cuero. Tras formarse junto a maestros guarnicioneros de prestigio y ejercer profesionalmente como guarnicionero militar, ha desarrollado una sólida carrera especializada en la restauración de guarniciones y coches de caballos, tanto para colecciones privadas como para instituciones de primer nivel.

Su taller es actualmente referente nacional por su excelencia técnica, el compromiso con la tradición y la calidad en la selección de materiales. En 2005 fue reconocido como Proveedor Oficial de la Casa Real Española, y en 2015 recibió el Premio Nacional de Artesanía, el mayor reconocimiento a nivel estatal en su sector.