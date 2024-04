Esto es lo que más gusta de la Feria de Jerez

¿Vellos de punta contando los días que quedan para la Feria de Jerez? ¿Recuerdas aquel día memorable en el que te vestiste de punta en blanco y lo pasaste a lo grande? Seguro que, si eres una de las muchas personas asiduas a la Feria del Caballo, conservas más de una amistad que se inició en el Real del parque González Hontoria o no olvidarás nunca el daño que unos zapatos te hicieron.

Por suerte, hay que agradecer que este año se puede volver a celebrar esta semana grande de Jerez sin restricciones, ni miedos (no fue así, hace nada, aunque ya el imaginario colectivo lo haya borrado). Cada año se alzan voces críticas que consideran mejorables uno u otros aspectos de la Feria del Caballo, para muchos la mejor del mundo. Y es que es cierto que siempre hay margen de mejora, sin embargo, no exime de que todo aquel que pise el Recinto Ferial salga encantado de allí. Su ambiente, alegría, decoración, los caballos...

En un conocido grupo de Facebook denominado 'No eres de Jerez si no...' han lanzado una pregunta a la que muchos se han apresurado a responder. Por desgracia, no todos los comentarios son positivos. En algunos, se critica que "te meten en un rincón apartado de los socios". Otros más nostálgicos aseguran que ya no es lo que era y otros tiran de ironía: lo que más le gusta son "los precios tan baratitos que encontraremos". Todo ello, además, del desagradable olor a orina al cual apuntan otros y de la semana sin dormir que supone para quienes viven en los alrededores.

En cuanto a lo que de verdad les gusta de la Feria de Jerez a los usuarios del grupo, a grandes rasgos, coinciden. "El recinto del Real, la camaradería de sus gentes y la alegría del jerezano", "A mí me encanta ver el ambiente, la alegría en la gente, los paseos de caballos me encantan, es espectacular. Soy jerezana". "A mí me gusta todo lo que es la feria. Es muy bonita, con mucho arte. Puedes entrar en todas las casetas y te lo pasas bomba"...

La gran afluencia de público que asiste año tras año y repite puede traducirse en que a la inmensa mayoría, en general, le encanta la feria de Jerez.